¡Emergencia en Hidalgo! Reportan fuga de combustible en Tula; chorro supera los 20 metros de altura

Una intensa movilización se registra en la comunidad de Conejos, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, luego de que vecinos reportaran una fuga de combustible que alcanza más de 20 metros de altura.

De acuerdo con los reportes, la fuga se originó por una toma clandestina en un ducto de Pemex, generando un chorro de hidrocarburo que se puede ver desde distintas zonas de la localidad.

Fuga de combustible en Atotonilco de Tula pone en alerta a Hidalgo

De acuerdo con los reportes, la tarde de este jueves 11 de diciembre, los vecinos comenzaron a detectar un fuerte olor a gasolina cerca de la comunidad de Conejos, en Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Minutos después, el área fue acordonada por personal de Seguridad Física de Pemex, pero el combustible derramado alcanzó los patios de varias viviendas.

El olor y el riesgo de ignición recordaron a los habitantes la explosión registrada hace seis años en Tlahuelilpan, lo que generó que vecinos salieran corriendo de sus casas.

Riesgos por la fuga de combustible en Tula

Vecinos informaron que el área aún mantiene un olor intenso a hidrocarburo, lo que representa un peligro para la salud.

Las autoridades locales y cuerpos de rescate permanecen en el lugar, monitoreando la situación y evitando que el derrame provoque un incidente mayor o que personas se acerquen a la zona por curiosidad.

Cabe recordar que apenas el martes 9 de diciembre se registró otra fuga en el mismo punto, lo que obligó al cierre temporal de la carretera Jorobas–Tula para prevenir riesgos.