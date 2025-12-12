Giovanni "N", exalcalde de Tlachichuca, Puebla, quedó en libertad, pero solo unos minutos, pues luego de salir de la cárcel fue aprehendido otra vez .

En marzo de 2025, lo detuvieron tras un cateo donde le aseguraron armas, mercancía robada y hasta fauna exótica.

¿Por qué detuvieron otra vez a exalcalde de Tlachichuca, Puebla?

El exalcalde salió del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, sin embargo, al recuperar su libertad se ejecutó una nueva orden de aprehensión en su contra por abuso de autoridad y otros delitos.

El reporte de la detención indica que fue aprehendido el 10 de diciembre de 2025 a las 15:08 horas para quedar a disposición de un juez local que lo requirió.

La Fiscalía General del Estado informó que la detención se realizó al momento de su salida tras obtener una modificación en las medidas cautelares correspondientes a otro proceso penal que enfrenta por hechos distintos.

Reaprenden a Giovanni "N", exalcalde de #Tlachichuca, #Puebla.



En marzo fue detenido tras un cateo donde le aseguraron armas, mercancía robada y hasta fauna exótica.



Este martes salió del penal de Tepexi de Rodríguez… pero no duró libre: se ejecutó una nueva orden de… pic.twitter.com/2QXL1YyNya — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 11, 2025

Alcaldes de Puebla detenidos

Ramiro "N", quien era presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires, fue detenido tras estar prófugo desde el 7 de marzo de 2025 al ser investigado por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.

Es hermano de Uruviel y Giovanni "N", exalcaldes de Chalchicomula de Sesma y Tlachichuca, también detenidos.

Estos dos últimos fueron detenidos el 12 de marzo de 2025 e ingresados al penal de Tepexi de Rodríguez, por cargos por posesión de armas y encubrimiento por receptación.

Megaoperativo para detener a otro alcalde por nexos con el crimen organziado

El 9 de mayo pasado se registró un fuerte operativo de policías, militares y marinos para detener al alcalde Gerardo Cortés Caballero, señalado de presuntos nexos con el crimen organizado, secuestro, extorsión, malversación de fondos y nepotismo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla, junto con el Ejército, la Marina y policías estatales, comenzaron a catear dos propiedades, incluyendo la casa del presidente municipal, así como lotes y oficinas del ayuntamiento, incluso la famosa "casa de piedra", donde supuestamente viven empleados de obras públicas.

Según la información que se tiene hasta ahora, todo esto forma parte de una carpeta de investigación con número FGEP/EAT/FEISE/PIL-I/00046/2025) por parte de la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión.