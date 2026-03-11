El terremoto que desató el desastre nuclear de Fukushima: Japón recuerda la tragedia 15 años después

El 11 de marzo de 2011, Japón vivió uno de los días más devastadores de su historia moderna . Un terremoto seguido de un poderoso tsunami golpeó la costa noreste del país y provocó una crisis nuclear en la planta de Fukushima Daiichi.

El desastre dejó ciudades arrasadas, miles de evacuados y un accidente nuclear que obligó a abandonar comunidades enteras. Quince años después, la región aún carga con las consecuencias de aquel día.

La combinación del sismo y el tsunami dejó sin energía a la planta nuclear. Sin electricidad para enfriar los reactores, tres de ellos sufrieron fusiones parciales, lo que liberó radiación al ambiente y al océano.

El accidente fue considerado el peor evento nuclear desde Chernóbil; miles de familias tuvieron que abandonar sus casas en cuestión de horas, muchos nunca regresaron.

El desastre que obligó a evacuar ciudades enteras

Tras la emergencia en la central nuclear, el gobierno japonés ordenó evacuaciones masivas en las zonas cercanas a Fukushima; la radiación detectada en el aire y el agua generó preocupación mundial.

Las comunidades quedaron prácticamente vacías mientras los equipos de emergencia intentaban controlar la situación.

Entre los efectos más graves del desastre:



Miles de viviendas destruidas por el tsunami

Contaminación radiactiva en zonas cercanas a la planta

Evacuaciones masivas en varias localidades

Pérdida de comunidades completas

Para miles de personas, el desastre significó empezar de nuevo en otro lugar.

Fukushima sigue en proceso de limpieza 15 años después

Hoy, más de una década después, el trabajo en la planta nuclear continúa. El desmantelamiento de los reactores dañados es un proceso complejo que podría tardar varias décadas.

Ingenieros y especialistas utilizan robots industriales para retirar combustible nuclear derretido y material contaminado dentro de los reactores.

Las labores avanzan lentamente debido al alto nivel de radiación; mientras tanto, cerca de 26 mil personas siguen desplazadas, incapaces de regresar a sus hogares.

Japón recuerda a las víctimas del desastre

Cada año, el 11 de marzo se realizan ceremonias en las regiones afectadas. Las comunidades guardan momentos de silencio y organizan actos para recordar a las víctimas del terremoto, el tsunami y la crisis nuclear.

Pero también se trata de un día para reconocer la resiliencia de quienes sobrevivieron; 15 años después, Fukushima sigue siendo un símbolo de tragedia, y al mismo tiempo, de reconstrucción.

Porque mientras las máquinas continúan trabajando en la planta nuclear, las comunidades alrededor intentan recuperar su vida cotidiana y reconstruir lo que el desastre arrebató.