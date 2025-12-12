¡Otro fuerte sismo en Japón! Terremoto de magnitud 6.7 genera alerta

Otro terremoto sacudió a Japón, un sismo de magnitud 6.7 ocurrió a las 11:44 am (hora del país asiático) a una profundidad de 20 kilómetros frente a la costa de Aomori .

Tras el temblor, la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) activó rápidamente una alerta de tsunami para la región noreste. La advertencia especificaba la posibilidad de que se generaran olas de hasta 1 metro de altura (39 pulgadas).

Afortunadamente, la alerta de tsunami fue una medida de precaución, ya que la preocupación es alta tras los eventos de esta semana.

An earthquake with a preliminary magnitude of 6.7 hit Japan's northeastern region on December 12, prompting a tsunami advisory for waves up to one meter high from the Japan Meteorological Agency https://t.co/Vuy0hDvw3O — Reuters (@Reuters) December 12, 2025

Temblor de magnitud 7.5 en Japón

Este nuevo movimiento telúrico se produce poco después de que la misma zona fuera golpeada por un fuerte sismo de magnitud 7.5 el lunes por la noche. El sismo anterior provocó evacuaciones de más de 100 mil personas y dejó más de 30 heridos.

En aquella ocasión, la AMJ advirtió sobre la alta probabilidad de un nuevo sismo poderoso en la misma semana, aunque estimó la posibilidad de un temblor mayor a 8.0 en solo 1%.

Consecuencias del sismo anterior

El sismo del lunes causó interrupciones significativas en la infraestructura de la región. Se reportaron cortes de energía eléctrica en Aomori e Iwate. Además, el servicio de tren de alta velocidad se suspendió entre Fukushima y Aomori, y se cerraron tramos de las autopistas.

Aunque las olas de tsunami del sismo de 7.5 no fueron tan altas como se temía (la más alta fue de .70 metros en el puerto de Kuji), las autoridades instaron a la población a mantenerse preparada y proteger sus vidas.

Japón en alerta máxima

La reiteración de sismos fuertes mantiene a la región noreste de Japón en un estado de máxima alerta. La JMA y el gobierno han enfatizado la importancia de tomar medidas de preparación ante desastres, basándose en el principio de que los residentes deben ser los principales encargados de proteger sus propias vidas ante la amenaza sísmica.

La información sobre los daños y personas heridas durante este último sismo aún sigue en proceso, por ahora las autoridades solo han emitido el comunicado de alerta.