¿Lord Helados? Funcionario público de Puebla se niega a pagar pedido; golpeó al repartidor

La prepotencia volvió a quedar grabada en video, esta vez en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Lo que debía ser una entrega rutinaria de comida a domicilio terminó en una agresión física y amenazas que ya le dieron la vuelta al estado.

El protagonista de esta historia es Víctor Manuel, un hombre identificado como trabajador del Poder Judicial del Estado, quien ahora es señalado en redes sociales por su falta de civilidad.

Todo comenzó por una cuenta de apenas 360 pesos. Según la denuncia, el sujeto recibió dos helados, pero al momento de pagar, simplemente decidió que no quería hacerlo e intentó refugiarse en su domicilio dentro de un fraccionamiento de la zona

Funcionario público en Puebla golpea a repartidor

El repartidor, al ver que el cliente no pensaba liquidar el pedido, sacó su teléfono para documentar el hecho. En las imágenes se observa cómo sigue a Víctor Manuel mientras este camina hacia su cochera. Sin embargo, lejos de razonar, el funcionario reaccionó de forma violenta : se dio la vuelta y lanzó un golpe directamente al celular del trabajador, dejando la pantalla en negro por unos segundos.

#Puebla | 😡🐶 ¡Indignante!

Un repartidor de Uber Eats denunció que un supuesto trabajador del Poder Judicial de Puebla, identificado como Víctor Manuel N., lo amenazó con arrojar a su perro porque se negó a pagar por dos helados

🎥 KarliDah#elcentinelanoticias pic.twitter.com/2PeLu6pESo — Centinela Noticias (@centinelanoti) February 11, 2026

Víctor Manuel amenazó al repartidor

La situación no terminó con el golpe. El repartidor denunció que el nivel de agresividad del cliente subió de tono rápidamente. Según su testimonio, Víctor Manuel lo amenazó con soltar a su perro para que lo atacara si no se iba del lugar.

Por si fuera poco, el agresor habría utilizado una varilla para amedrentar al repartidor, impidiéndole que se retirara con calma del sitio mientras llegaba el auxilio.

La policía obligó al pago final

El conflicto solo se resolvió cuando elementos de la policía municipal de Cuautlancingo arribaron al fraccionamiento. Al verse acorralado por las autoridades, el trabajador del Poder Judicial no tuvo más remedio que realizar el pago.

Lo hizo a través de una transferencia bancaria, la cual permitió confirmar su identidad completa y su cargo público, datos que coinciden con los registros de la página de Transparencia del estado.

🚨🤦‍♂️Señalan a trabajador del Poder Judicial de #Puebla



El nombre del cliente es Víctor Manuel Rojas Pineda, señalado por un repartidor como supuesto trabajador del @PodJudPue que se negó a pagar su pedido en #Cuautlancingo y terminó agrediendo y amenazando. pic.twitter.com/Fsslrirru8 — Rupi Reportero - Noticias de Puebla (@RupiReportero_) February 11, 2026

Silencio en el Poder Judicial de Puebla

A pesar de que el video es una prueba clara de la conducta de su empleado, el Poder Judicial del Estado de Puebla no ha emitido ningún comunicado ni postura oficial hasta el momento.

Un recordatorio sobre el respeto al trabajo

Este caso de se suma a una larga lista de agresiones contra repartidores de aplicaciones, quienes a menudo enfrentan situaciones de riesgo.