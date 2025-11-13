Lucran con el luto. Trabajadores de una asociación de funerarias en Guerrero exigieron a las autoridades sanitarias que se respeten los requisitos establecidos para la expedición de permisos de cremación, pues aseguran que actualmente enfrentan cobros y trámites adicionales no contemplados por la ley.

Funerarias de Guerrero denuncian cobros indebidos fuera de la normatividad

De acuerdo con su denuncia, funcionarios de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg) están imponiendo requisitos y pagos fuera de la normatividad, afectando directamente a las funerarias y a las familias que contratan sus servicios.

“Hemos metido escritos desde el mes de marzo, el cual no hemos tenido contestación”, expresó Alejandra Ruiz, integrante de la asociación de funerarios.

Los trabajadores detallaron que, en varios casos, se les ha exigido pagar el permiso de embalsamamiento, aun cuando los familiares no autorizan este procedimiento por motivos religiosos o tradición.

“A veces los familiares no permitían que se hiciera ese trámite o el embalsamamiento, ya sea por creencias o por costumbres de las familias”, explicaron.

Las funerarias recordaron que la normatividad vigente permite realizar una cremación sin permiso adicional dentro de las primeras 48 horas del fallecimiento; sin embargo, la Copriseg ha comenzado a solicitar autorizaciones especiales, lo que retrasa los procesos hasta cinco días.

“Para que la autorizara la cremación tenía que pasar por un trámite riguroso, y eso hacía que las cremaciones duraran de dos a tres días; tuvimos hasta cinco días en trámite”, denunció Oswaldo Ruiz, trabajador de funeraria.

Funerarias de Guerrero advierten afectaciones económicas por nuevos requisitos de Copriseg

Esta situación, dijeron, los ha obligado a incrementar los costos de los servicios velatorios, afectando directamente a las familias. Los dolientes llegan a pagar entre 3 mil 500 y 4 mil pesos adicionales a los paquetes ya contratados.

Por su parte, autoridades de la Copriseg aseguraron que se mantiene comunicación con los trabajadores y que se dará seguimiento a las inconformidades.

“Ya se les había atendido; expresaron algunas dudas sobre los trámites y estamos en la mejor disposición de apoyarlos”, respondió Fausto Olivares, comisionado de la Copriseg.