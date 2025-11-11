Delincuentes armados asaltaron funeraria en pleno centro de Uruapan pese refuerzo de presencia militar

En pleno refuerzo de seguridad por la violencia reciente, tres delincuentes armados asaltaron una funeraria en Uruapan, Michoacán, y escaparon sin ser detenidos. El hecho ocurrió pocos días después del homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos; un crimen que desató la llegada de fuerzas federales y estatales al municipio.

Captan en VIDEO cómo delincuentes armados asaltaron funeraria de Uruapan

El asalto se registró la tarde del viernes en la funeraria La Paz, ubicada sobre la avenida Juárez, entre las calles Manuel Pérez Coronado y Acapulco, en la colonia Morelos, una zona con constante presencia del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil.

De acuerdo con los reportes iniciales, los tres agresores ingresaron con el rostro cubierto, amenazaron a los empleados y exigieron el dinero de la caja, así como objetos de valor. En cuestión de minutos, los responsables huyeron sin dejar rastro, pese a que se activó un operativo inmediato de búsqueda.

Videos de las cámaras de seguridad se difundieron en redes sociales y mostraron el momento exacto del robo, generando indignación y temor entre la población. Usuarios reclamaron la falta de resultados del operativo especial y cuestionaron la efectividad del despliegue de fuerzas.

#Michoacán | ¡Menos mal que ya están cuidando de #Uruapan!



Se registra asalto a personal de una funeraria; tres sujetos armados obligaron a sus víctimas a entregar dinero y objetos de valor.



¿Y el operativo de seguridad?@BravoLucy nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/X3Rd98XZHo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a los responsables ni recuperado lo robado. Este nuevo ataque se suma a una serie de incidentes que mantienen en alerta a Uruapan, donde la comunidad continúa exigiendo paz y resultados tras semanas marcadas por el luto, la violencia y la incertidumbre.

Marcha por crímenes en Michoacán exigen un alto a la violencia

En Michoacán, la gente volvió a salir a las calles exigiendo justicia por la violencia que no se detiene. En las últimas semanas fueron asesinados el alcalde Carlos Manzo, y el productor limonero Bernardo Bravo, ambos símbolos de resistencia contra el crimen.

Sus familias aseguran que las autoridades pudieron evitarlo. Desde 2022, siete alcaldes y dos activistas han sido asesinados, y la mayoría de los casos sigue sin castigo.