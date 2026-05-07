¿El futuro de la fe? ‘Gabi’, el primer monje robot budista humanoide, debuta frente a fieles en Corea del Sur

Vestido con túnicas tradicionales, cabeza rapada simulada y las manos juntas en señal de oración, “Gabi” apareció frente a decenas de fieles en un templo de Corea del Sur y protagonizó una escena inédita: convertirse en el primer monje robot budista humanoide en participar en una ceremonia religiosa formal.

El evento ocurrió en el templo Jogye, en Seúl, durante las celebraciones previas al cumpleaños de Buda ; ahí, el robot humanoide de 130 centímetros respondió preguntas de rituales, hizo reverencias y prometió dedicarse al budismo frente a monjes y asistentes que observaban el histórico momento .

El robot budista participó en rituales tradicionales

La ceremonia siguió gran parte de la estructura utilizada para recibir a practicantes budistas; un monje formuló preguntas ceremoniales mientras “Gabi” respondía afirmativamente a sus compromisos espirituales.

Cuando se le preguntó si dedicaría su vida a Buda y sus enseñanzas, el robot respondió: "Sí, me dedicaré" .

El monje robot también participó en el ritual conocido como sugye, utilizado dentro del budismo para marcar el inicio de una vida espiritual; durante el acto recibió un rosario de 108 cuentas, símbolo de los deseos terrenales que deben superarse mediante la práctica religiosa.

Las imágenes del momento rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido al contraste entre tradición religiosa y tecnología avanzada.

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South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

Los preceptos budistas también fueron adaptados para el robot

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando los monjes adaptaron los llamados Cinco Preceptos budistas al nuevo integrante tecnológico.



Entre las reglas establecidas para “Gabi” destacaron:

No dañar la vida ni a otros robots;

Respetar y obedecer a los humanos;

Evitar conductas engañosas;

Ahorrar energía y no sobrecargar sus baterías.

Ante cada una de estas normas, el robot respondió: “Sí, no cometeré tales pecados”.

Incluso el ritual de purificación fue modificado; en lugar de utilizar incienso sobre la piel, como ocurre con los humanos, los monjes colocaron una pegatina simbólica en el brazo del robot.