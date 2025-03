El qué y por qué desde Washington: Aguas con Donald Trump... y amigos que le acompañan

Washington, está hoy sumido en una crisis que sigue creciendo. Y el gabinete de Donald Trump, y la enormemente poderosa industria de la alta tecnología están convertidos en la nueva sombra detrás del poder. Toda esa gente en lugar de detener los errores y los abusos presidenciales los aplauden, mientras se benefician del enorme poder del estado estadounidense.

En un gabinete de 18 puestos, 13 están ocupados por billonarios y cada uno de ellos tiene su propia agenda. No hay nada malo en que está gente sea rica, el problema es que nos están demostrando que no saben identificarse con las necesidades y las carencias del resto de los mortales. A esos mortales las decisiones del nuevo gobierno les están afectando negativa y profundamente.

Todo lo anterior sin contar con las locas ideas del hombre más rico del mundo, Elon Musk. Trump le encargó a Musk la tarea de despedir a un millón y medio de burócratas y de reducir al mínimo las prestaciones que el gobierno le da a la gente más necesitada. Estas acciones no serían tan groseras si no fuera porque Musk y sus empresas, enlistadas en el siguiente párrafo, no están incluidas en los recortes y siguen recibiendo subsidios de miles de millones del gobierno estadounidense:



Tesla q ue fabrica vehículos eléctricos;

ue fabrica vehículos eléctricos; SpaceX, empresa aeroespacial;

X, antes Twitter plataforma de redes sociales;

Neuralink, empresa de neuro tecnología;

AI, empresa de inteligencia artificial

The Boring Company, constructora de túneles

Elon Musk corta y elimina gastos del gobierno, menos lo que les afectaría a sus negocios, todas las empresas de su propiedad enlistadas arriba han recibido más de 38 mil millones de dólares en subsidios del gobierno. Musk con una enorme influencia sobre Trump es quien está desarticulando a uno de los gobiernos más complejos del mundo.

Gabinete de Billonarios

Scott Bessent, Secretario del Tesoro; Linda McMahon, Secretaria de Educación; Howard Lutnick, Secretario de Comercio. Solo entre los tres tienen fortunas que sobrepasan los 7 mil millones de dólares. Los tres también, tienen como encomienda principal reducir los gastos federales al mínimo. McMahon tiene la encomienda de hacer desaparecer al Departamento de Educación que ella encabeza.

Trump también eligió a varios multimillonarios como sus enviados a otros países, como el financiero Warren Stephens, designado embajador en el Reino Unido; Charles Kushner; nombrado embajador en Francia; Tom Barrack, nombrado embajador en Turquía; Leandro Rizzuto Jr. exejecutivo de CONAIR fue designado embajador ante la Organización de los Estados Americanos.

A eso agréguele que sobre el actual presidente de Estados Unidos, pesa la grave acusación de que en todo está actuando erráticamente. Cualquier septuagenario con conducta errática es suficiente para angustiar a una familia.

Ahora imagínese cuánto crece esa preocupación, cuando ese “ser errático” tiene en las manos el mayor poder económico y el mayor poder bélico jamás conocido por la humanidad.

Estados Unidos lleva años dividido; pero la división de hoy es distinta

Los nuevos habitantes de esta ciudad son muy distintos a los que llegaron con Trump hace 8 años. En esa primera presidencia, nadie lo consideraba un peligro, y el sistema se había autoprotegido poniendo al lado del nuevo presidente a suficientes catalizadores. Les llamaban “buffers” o “aislantes”, y ellos ocupaban los puestos más altos del gobierno estadounidense. Su función principal no oficial, era asegurarse y garantizar que la novatez del presidente no lo llevaría a “quemar la tienda”.

En esta segunda presidencia esos catalizadores fueron remplazados por gente, que en lugar de detener y reorientar las ocurrencias del presidente, le aprueban y le aplauden todo lo que se le ocurre, incluidos muchos disparates y muchas acciones ilegales, propias de un rey, no del presidente de una democracia.

Entre los nuevos altos funcionarios con enorme poder hay quienes consideran que las acciones y los estilos de comunicación de Trump son poco convencionales, pero muy efectivos.

El resto de la gente en esta ciudad ven a Trump y a su equipo como impredecibles y desestabilizadores. Obviamente la percepción varía según las líneas políticas. Los republicanos expresan más confianza en su liderazgo y su capacidad mental que los demócratas.

Sin embargo, y esto es de hacer notar, hoy estamos viendo que hasta quienes apoyan sus políticas, empiezan a haber dudas sobre su capacidad y sobre sus estilos de comunicación.

Muchos desencantados seguidores de Trump se están dando cuenta de que Trump usa a las redes sociales no solo para comunicar, sino para mentir, insultar y ofender a quienes el no considera sus fieles servidores. Los lideres del mundo entero han pasado ya también por el vituperio de los escritos de esté presidente.

El resultado es que la percepción internacional está confundida: Igual que muchos lideres nacionales en Estados Unidos, en el extranjero líderes y observadores mundiales están expresando mayor preocupación por la imprevisibilidad de las nuevas acciones del gobierno estadounidense.

Los medios de comunicación de todo el mundo están llenos de crónicas de las acciones y declaraciones presidenciales en Estados Unidos, lo que contribuye a la percepción global de su liderazgo.

Por otra parte, hay también evidencia de que algunos líderes mundiales, como Víktor Orban de Hungría, Benjamín Netanyahu de Israel, Narendra Modi de la India y Vladimir Putin de Rusia consideran que sus acciones son muy efectivas, y están felices con Trump.

Factores que contribuyen a esa percepción: El presidente de Estados Unidos como ningún otro mandatario en el planeta hace anuncios, expresa opiniones, y establece posiciones que obviamente desafían las normas establecidas entre naciones y los protocolos diplomáticos existentes en el siglo 21.

Entre la mayoría de los gobiernos del planeta, el gobierno de Estados Unidos ya no es percibido como algo estable. Lo rápido del ritmo de los cambios de política y las acciones ejecutivas, confunden a la gente.

Ahora cuidado, porque aun cuando es cierto que la percepción del comportamiento de Donald Trump como “errático” es generalizada, no es universal.

El gabinete aplaudidor de Trump

El jueves pasado, Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Trump, acudió a los canales de Televisión de Bloomberg en Washington DC, para hablar sobre la sorpresa generalizada entre los países tradicionalmente aliados del presidente, ante la repentina repercusión de la nueva guerra comercial lanzada contra la Unión Europea y Canadá que han sido los aliados más cercanos de Estados Unidos.

Dijo Lutnick... “El presidente estaba totalmente molesto por las represalias que contra nosotros tomaron los europeos”.

Mark Carney asumió como primer ministro de Canadá 🍁 ⁣

⁣

Tiene una tarea crucial por delante, lidiar con los aranceles propuestos por Donald Trump. No obstante, su experiencia como banquero pueda contribuir con estas negociaciones. ⁣https://t.co/X3nukMprAx pic.twitter.com/Jn89cuY8ji — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 14, 2025

Y siguió más adelante... Trump “Se preocupa por Estados Unidos y quiere cuidar de los estadounidenses, y no se explica... ¿por qué los europeos responden metiéndose contra el bourbon que producimos en Kentucky, y porque se meten con nuestras motocicletas Harley-Davidson?”.

Y Lutnick soltó una grande al decir que su presidente, consideraba las respuestas de aranceles de la Unión Europea como una... ¡conducta irrespetuosa!

Además el actual secretario de Comercio de Estados Unidos dijo algo que no he podido borrarme de la mente: "(...) El presidente quiere que los países lo respeten, y todas estas respuestas agresivas con aranceles impuestos a Estados Unidos demuestran que Europa y Canadá no respetan a Donald Trump”, Por eso... “Si lo hacen enojar, el responde enojado”.

Si usted revisa las informaciones internacionales de la semana pasada, se dará cuenta de que, efectivamente, cuando Trump se enteró de las represalias comerciales de los países “amigos” de que realmente perdió los estribos y escribió en su red de Truth Social:

“La Unión Europea, una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, fue creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos, acaba de imponer un arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, Estados Unidos impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE. Esto será muy benéfico para las empresas de vino y champán en Estados Unidos”.

Cualquiera que entienda de comercio sabe que lo que Trump está haciendo es una locura. Es más, incluso quienes no entienden de comercio entienden que esto es una locura.

Aun con todo lo anterior, predecir con absoluta certeza si Estados Unidos y el mundo entero entrarán en una guerra comercial destructiva es aún imposible. México ha jugado sus cartas con extremo cuidado, y por eso en Washington aun predicen que el USMCA, o TMEC sobrevivirá a las tormentas de hoy.

Claro que nadie hoy tiene una certeza de lo que hará Donald Trump mañana, y eso incluye a Donald Trump, por eso, ¡Aguas con el! y con los amigos que le acompañan.