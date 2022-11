Investigan venta de galletas con marihuana en escuela de Pachuca

Ahora son galletas con marihuana los dulces que presuntamente están intoxicando a alumnos en escuelas de Hidalgo. La intoxicación de estudiantes en el Colegio de Bachilleres en Yahualica Hidalgo, desató algunas denuncias.

Y es que sin aclarar aun, lo ocurrido con los 26 estudiantes únicamente se descartó por la procuraduría del estado que haya sido droga, algunos padres de familia de otros planteles comenzaron a denunciar lo que ocurre con sus hijos.

Así lo narraron papas de estudiantes de la Escuela CECYTEH Platel Pachuca, al asegurar que hay alumnos que venden y compran galletas con algún tipo de droga.

“Me preocupa mucho lo que está sucediendo en el plantel de la escuela de mi hija, me comenta mi hija que hay varios de sus compañeros que están vendiendo galletitas con marihuana, me preocupa mucho la situación, no nada más a mi como madre sino también a los demás padres de familia,” dijo una madre de familia que prefirió mantener el anonimato.

Afirman que sus hijos les han revelado que en ocasiones los alumnos se encuentran en estado inconveniente dentro de las aulas ante la mirada de docentes.

Se justifican al señalar que los alumnos aceptan estos alimentos pensando en que no son dañinos, pero no saben su contenido final.

“Si hay antecedentes, incluso ya se le pasó un escrito al director y pues no se ha resuelto nada, ha hecho caso omiso a esto que está sucediendo, en realidad como le comentaba yo sigo pues angustiada y preocupada por mi hija principalmente y por tanto joven que va a esa escuela,” explicó la madre de familia.

Los testimonios señalan que las principales evidencias de lo que ocurre se encuentran al interior de las aulas de este plantel y que han sido puestas en manos de maestros y directivos pero hasta ahora nada ha ocurrido y apenas cierran las puertas de la escuela comienza la venta de estos productos.

El director del plantel Obdulio Martínez aseguró que ya tienen conocimiento de este probable caso y puso en manos de las autoridades educativas y de seguridad lo que ocurre, pues aseguran en muchas de las acusaciones están involucrados menores de edad.

Al respecto, Santiago Nieto, encargado de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo informó que existen 3 denuncias por consumo y venta de cannabis dentro de planteles escolares y que se mantiene 5 carpetas de investigación más de hechos ocurridos en planteles de educación secundaria.

Pero hasta ahora nadie ha detenido esta práctica que todos los días dicen los padres tiene en riesgo a los alumnos.