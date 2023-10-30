Matan a balazos a hombre de 65 años en la GAM

La noche del sábado, un hombre de 65 años murió tras recibir dos disparos de arma de fuego, en el cruce de las calles Prolongación Necaxa y avenida Insurgentes Norte en la colonia Capultitlan, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

De acuerdo con personas que transitaron en el lugar, los agresores del hombre lograron huir abordo de un vehículo de color blanco.

Una ambulancia acudió al lugar para hacer la revisión médica del hombre pero este ya no presentaba signos vitales, la zona fue acordonada, mientras que el Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), levantaron el cuerpo para llevarlo al Ministerio Público correspondiente.

Tres personas agreden a mujer en la colonia Lomas de Padierna

Pasada de la media noche, fueron requeridos diversos equipos de emergencia, el reporte era de que una mujer se encontraba tirada en el piso inconsciente con rastros de violencia en las calles de Ferrocarril de Cuernavaca y Tekit en la colonia Lomas de Padierna, alcaldía Tlalpan.

Al lugar se presentaron policías abordo de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), para atender la emergencia.

En un comunicado emitido por las autoridades, indicaron que al llegar, fueron agredidos por varias personas arrojándoles piedras entre otros objetos.

Por tal motivo fueron requeridas más ambulancia para atender a los lesionados. Minutos más tarde, llegaron más unidades del sector Padierna para apoyar a sus compañeros logrando calmar la situación. Los uniformados fueron atendidos en el lugar, mientras que la mujer fue llevada a un hospital cercano.