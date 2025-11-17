¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 17 de noviembre? Conoce el precio de la Magna y Premium este día festivo
¿Disfrutando de los días festivos y pensando en salir HOY? Conoce el nuevo precio oficial de la gasolina Magna y Premium este 17 de noviembre en México.
El precio de gasolina para este 17 de noviembre puede variar entre gasolinería y gasolinería, y en pleno día festivo por puente muchos buscan el costo real del combustible para saber dónde les sale más barato cargar Magna, Premium o Diésel. Si estás planeando ruta para salir HOY a pasear o sólo quieres ubicar dónde comprar al mejor costo para el consumidor, aquí te dejamos un panorama claro y útil para empezar el día bien informado.
Te invitamos a verificar en qué estaciones respetan los topes oficiales de Hacienda y la CRE, y toma la mejor decisión de compra que te ayude a ahorrar unos pesos extras en tu bolsillo este inicio de semana.
Precio del litro de gasolina en México hoy
- Gasolina Regular: precio por litro: 23.36 pesos
- Precio de gasolina Premium: por litro: 25.82 pesos
- Diésel precio por litro: 26.22 pesos
Precio del gas natural vehicular 17 de noviembre del 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.58 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy lunes 17 de noviembre 2025
- Gasolina Regular: 23.46 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos
- Diésel costo por litro: 26.01 pesos
¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 17 de noviembre 2025?
- Gasolina Regular: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium: 25.28 pesos
- Diésel costo por litro: 25.74 pesos
Costo de la gasolina en Jalisco 17 de novimebre 2025
- Gasolina Regular: 23.87 pesos
- Precio de gasolina Premium: 26.42 pesos
- Diésel costo por litro: 26.26 pesos
Precio de gasolina hoy en Nuevo León
- Gasolina Regular: 23.34 pesos
- Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos
- Diésel costo por litro: 25.94 pesos
Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar está más barata?
El precio de la gasolina para hoy, 17 de noviembre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?
En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.