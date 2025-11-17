¿Cuánto cuesta la gasolina HOY 17 de noviembre? Conoce el precio de la Magna y Premium este día festivo

El precio de gasolina para este 17 de noviembre puede variar entre gasolinería y gasolinería, y en pleno día festivo por puente muchos buscan el costo real del combustible para saber dónde les sale más barato cargar Magna, Premium o Diésel. Si estás planeando ruta para salir HOY a pasear o sólo quieres ubicar dónde comprar al mejor costo para el consumidor, aquí te dejamos un panorama claro y útil para empezar el día bien informado.

Te invitamos a verificar en qué estaciones respetan los topes oficiales de Hacienda y la CRE, y toma la mejor decisión de compra que te ayude a ahorrar unos pesos extras en tu bolsillo este inicio de semana.

Precio del litro de gasolina en México hoy

Gasolina Regular: precio por litro: 23.36 pesos



Precio de gasolina Premium: por litro: 25.82 pesos



Diésel precio por litro: 26.22 pesos

Precio del gas natural vehicular 17 de noviembre del 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.58 pesos



Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy lunes 17 de noviembre 2025

Gasolina Regular: 23.46 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.03 pesos



Diésel costo por litro: 26.01 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex hoy 17 de noviembre 2025?

Gasolina Regular: 23.59 pesos



Precio de gasolina Premium: 25.28 pesos



Diésel costo por litro: 25.74 pesos

Costo de la gasolina en Jalisco 17 de novimebre 2025

Gasolina Regular: 23.87 pesos



Precio de gasolina Premium: 26.42 pesos



Diésel costo por litro: 26.26 pesos

Precio de gasolina hoy en Nuevo León

Gasolina Regular: 23.34 pesos



Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos



Diésel costo por litro: 25.94 pesos

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar está más barata?

El precio de la gasolina para hoy, 17 de noviembre del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.