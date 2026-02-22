¿Afectado por los bloqueos en carreteras? Esto pasa si cancelan tu viaje en autobús en México

Los bloqueos en las distintas carreteras de México por el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", ha provocado la cancelación de viajes en autobús, pero ¿qué hacer si fui afectado?

El 22 de febrero 2026, elemento de las fuerza federales abatieron a "El Mencho", uno de los narcotraficantes más buscados en Estados Unidos.

¿Qué hacer si mi viaje en autobús es cancelado por bloqueos en carreteras?

¡Atención, viajeros! Los estados afectados por la quema de vehículos y los bloqueos carreteros son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Baja California, Colima, Oaxaca, Guerrero y otros estados.

Si tu viaje en autobús fue cancelado por los bloqueos en carreteras de México, tienes derecho a solicitar un rembolso total de tu boleto o a ser reubicado en la siguiente corrida disponible.

Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que pueden exigir una bonificación del 20% del costo del pasaje, en caso de que el retraso sea mayor a dos horas o si el viaje no se realiza.

¿A qué se tiene derecho cuando viajas en autobús?

Autoridades aseguran que las y los viajeros que se trasladarán por las carreteras de México durante estas vacaciones de verano, cuentan con algunos derechos que las distintas líneas de autobús deben cumplir, ¿Conoces cuáles son?



Respetar horarios establecidos, rutas y tipo de servicio.

Seguro de viajero.

Equipaje (hasta 25 kilos promedio, dependiendo de la empresa).

A pesar de que los usuarios aseguran conocer sus derechos, la mayoría de ellos ni siquiera saben de la existencia de estos, por lo que importante informarnos sobre esto, ya que nos ayudará a viajar de forma más segura.

🚌Si decides viajar en #Autobús, el mantenerte informado de tus derechos y obligaciones te facilitará el viaje y probablemente evitará que pases un mal rato en caso de alguna eventualidad.



🔎¡Conócelos y sé un pasajero informado! pic.twitter.com/mJNHlCvOHl — Profeco (@Profeco) June 6, 2023

¿Qué cubre un seguro de viajero en autobús?

Otro de los derechos con los que cuentan las y los pasajeros que recorrerán las carreteras del país durante sus vacaciones, es un “seguro de vida”, que de acuerdo con expertos, debe cubrir los siguientes elementos:



Gastos médicos en caso de algún accidente.

Indemnización por muerte (Durante el trayecto).

Indemnización por daños al equipaje.

Para que las líneas de autobús respeten tus derechos como pasajero, es necesario tener un comprobante que cuente con la razón social de la empresa, la fecha del viaje, número de asiento, origen y destino, así como el precio total y el tipo de servicio.