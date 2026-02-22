¡Atención! Estos son los nuevos precios del Gas LP del 22 al 28 de febrero

Para la semana del 22 al 28 de febrero de 2026, el precio del Gas LP en México se ubica entre los 16 y 21 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro oscila entre los 10 y 11 pesos, dependiendo de la región.

Es importante recordar que el costo del gas varía según el municipio, por lo que los consumidores deben consultar la tarifa vigente en su localidad antes de realizar la compra o recargar su cilindro.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante este periodo, el municipio de Zaragoza, Coahuila, destaca con uno de los precios más bajos, al registrar $16.33 pesos por kilogramo y $8.82 por litro.

Le sigue el municipio de Hidalgo en Coahuila, donde el energético se comercializa en $16.52 pesos por kilo y $8.92 por litro.

Otras zonas con tarifas accesibles son Juárez, Chihuahua, con un precio de $16.70 por kilogramo y $9.02 por litro, así como Valle Hermoso, Tamaulipas, donde se vende en $17.12 pesos el kilo y $9.25 el litro.

¿Dónde está más caro el Gas LP en México?

En contraste, Comondú, Baja California Sur, se posiciona como la zona con el precio más elevado, al ubicarse en $21.97 pesos por kilogramo y $11.86 por litro.

También figuran entre los municipios con costos más altos:

Mulegé, Baja California Sur: $21.83 por kilo y $11.79 por litro

Los Cabos, Baja California Sur: $21.78 por kilo y $11.76 por litro

Angostura, Sinaloa: $21.60 por kilo y $11.66 por litro

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 22 al 28 de febrero de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se mantiene en $18.64 pesos por kilogramo y $10.06 por litro durante esta semana.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el costo también se ubica en $18.64 pesos el kilo y $10.06 por litro, aunque puede presentar variaciones dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP tiene un precio de $18.72 pesos por kilogramo y $10.11 por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el combustible se vende en $18.65 pesos por kilo y $10.07 por litro.

Antes de comprar, revisa las actualizaciones oficiales publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para conocer la tarifa exacta en tu localidad y tomar decisiones informadas.