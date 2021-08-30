ONU celebra el fin de la gasolina con plomo en el mundo

El Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), de la ONU, anunció que oficialmente la humanidad logró erradicar el consumo de la gasolina con plomo, tras dejarse de ofrecer en las estaciones de combustible de todo el mundo.

Dos décadas después de la campaña de la Alianza para combustibles y vehículos limpios, Argelia dejó de vender el mes pasado gasolina con plomo, pues era el único país que todavía permitía su venta.

La ONU señaló que esto es un “hito histórico”, pues desde 1922 se añadió tetraetilo de plomo a la gasolina con el fin de mejorar el rendimiento de los motores; sin embargo, esto producía altos índices contaminantes.

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La liberación de la gasolina con plomo permitirá salvar la vida de 1 millón 200 mil vidas al año, pues este carburante era considerado una de las amenazas ambientales más graves por contaminar el aire, polvo, suelo, agua y cultivos.

Las enfermedades que se desarrollan debido a la producción de la gasolina con plomo son problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y cáncer; asimismo, se le relaciona con la afectación del desarrollo del cerebro y pérdida del coeficiente intelectual.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que la eliminación de la gasolina con plomo muestra lo que se puede lograr a través de la colaboración y pidió iniciativas similares para el transporte libre de emisiones y la lucha contra el cambio climático.

"Ahora debemos convertir el mismo compromiso en (...) la creación de un mundo de paz que trabaje con la naturaleza, no en su contra", dijo en un video pregrabado.

ONU erradica gasolina con plomo

Desde la década de los 70, la mayor parte de la gasolina producida en el mundo contenía plomo; sin embargo, en 2002 el Pnuma consiguió que cientos de países pobres y en vías de desarrollo se unieran para frenar su producción.

El doctor y ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Ambiental de Ghana, Kwaku Afriyie, mencionó que las naciones de África vieron con entusiasmo esta oportunidad para cambiar la gasolina con plomo por una menos dañina.

Cuando la ONU comenzó a trabajar con gobiernos y empresas para eliminar gradualmente el plomo de la gasolina, las naciones del África subsahariana aprovecharon con entusiasmo esta oportunidad.

La ONU señaló que a pesar de este gran avance para la humanidad, en la próxima década la producción de vehículos que utilizarán combustibles fósiles contaminantes es de 1 millón 200 mil autos.