Liberan a sicario de la Cosa Nostra que disolvió a niño en ácido en Italia

Un sicario de la Cosa Nostra, la mafia italiana, quedó en libertad tras cumplir su pena en prisión, después de estar recluido casi tres décadas y colaborar con las autoridades para confesar algunos de sus crímenes.

Se trata de Gaspare Spatuzza, nacido en la comunidad de Palermo el 8 de abril de 1964. El hombre pertenecía al grupo delictivo conocido como la familia Brancaccio, dirigido por Filippo y Giuseppe Graviano.

El sicario era apodado como “U Tignusu”, es decir “El calvo”. Uno de sus crímenes más conocidos fue el secuestro por dos años, asesinato y disolución en ácido de Giuseppe Di Matteo, de 13 años de edad, con el fin de cometer una venganza contra Santino, padre del jóven, de acuerdo con medios internacionales.

#Italia 🇮🇹El sicario condenado a cadena perpetua, Gaspare Spatuzza, por su responsabilidad en los atentados de Cosa Nostra de 1992 y 1993 y que disolvió en ácido a un niño, salió en libertad tras 26 años de cárcel, por cooperar con la justicia y dar información de la mafia. pic.twitter.com/e8cFxavmJ5 — NeuronaSV (@NeuronaSV) March 10, 2023

¿Por qué detuvieron a Gaspare Spatuzza, de la Cosa Nostra?

En 1992 Gaspare Spatuzza estuvo involucrado en el ataque con un coche bomba en la Vía D’Amelio, donde los jueces antimafia Giovani Falcone, Paolo Bosellino, su esposa y cinco escoltas perdieron la vida. Además, cometió otro crimen similar en el verano de 1993 en las ciudades de Roma, Florencia y Milán, con un saldo de 10 muertos y más de 50 personas lesionadas.

El sujeto fue condenado en 1997 por el grupo conocido como la Antimafia por más de 40 asesinatos cometidos. Por este motivo, el sicario debió cumplir 26 años de condena.

Sin embargo, tras 11 años en reclusión, Spatuzza comenzó a colaborar con las autoridades al confesar su responsabilidad en el ataque de 1992, así como delatar al criminal Matteo Messina Denaro como un organizador del atentado contra los jueces.

Posteriormente, el sicario declaró en más de 15 procesos judiciales. Incluso en una ocasión señaló al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi y a su colaborador más cercano Marcello Dell’Utri, quienes presuntamente sostuvieron acuerdos con los hermanos Graviano, jefes de una de las mafias más poderosas del país, esto cuando el exgobernante estaba formando su propio partido político llamado Forza Italia.

Según el defensor de Gaspare Spatuzza, tras 26 años de estar en prisión, su cliente ha demostrado estar arrepentido de sus acciones y además ha cambiado de religión, con lo cual ha pedido perdón a las víctimas que afectó. También ha hecho acciones de trabajo voluntario como parte de su transformación.