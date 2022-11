“Me siento gay": Presidente de la FIFA intenta empatizar en Qatar 2022

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó empatizar en el Mundial de Qatar 2022 al abrir la tradicional conferencia de prensa del máximo evento deportivo.

“Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento (como) un vagabundo. Hoy me siento (como) un trabajador migrante”, expresó el Presidente de la FIFA a menos de 48 horas de que se realice la inauguración de Qatar 2022 , para señalar la serie de violaciones a los Derechos Humanos que se vive en el país árabe.

Pese a que Gianni Infantino aclaró no ser qatarí, árabe, africano, gay o discapacitado, el Presidente de la FIFA dijo sí haber vivido en carne propia, lo que significa ser discriminado y ser acosado, como extranjero en un país diferente a tu casa.

Gianni Infantino explicó que durante su infancia creció como hijo de trabajadores inmigrantes en Suiza, país donde había sido acosado por su acento, así como por su apariencia física, pues era un niño pelirrojo y pecoso.

Sé lo que se siente ser discriminado, sé lo que es ser acosado (...) ¿Qué haces? Empiezas a comprometerte, esto es lo que deberíamos hacer. La única manera de obtener resultados es comprometiéndose. Gianni Infantino, Presidente de la FIFA

De esta forma fue como el Presidente de la FIFA intentó empatizar con las críticas suscitadas en torno al Mundial de Qatar 2022 , indicando que la única forma de mejorar los Derechos Humanos es apegarse al compromiso.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dice sentirse gay y árabe durante una conferencia de prensa en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar: “Hoy me siento qatarí, me siento árabe, me siento gay, me siento un trabajador migrante”.🙃 pic.twitter.com/pWsgrfVgJZ — the sniper (@thesnip24382774) November 19, 2022

Ser gay en Qatar 2022 se castiga hasta con 3 años de cárcel

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters , los derechos del colectivo LGBT han sido una piedra de toque para los críticos del torneo, pues la homosexualidad se castiga hasta con 3 años de cárcel.

Las leyes qataríes tipifican a la homosexualidad como un delito, por lo que en caso de que los asistentes a Qatar 2022 deseen demostrar algún tipo de afecto entre parejas del mismo sexo en público, podrían ser sancionados con las penas del país árabe.

Cabe destacar que Qatar forma parte de los setenta países del mundo que consideran delito la orientación sexual, a lado de países como Nigeria, Arabia Saudita, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Sudán, en donde existen penas de muerte en contra de los homosexuales.