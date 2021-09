“Soy gay y ¿qué?”, responde trabajador de Pemex a críticas en redes

El día de ayer una página de Facebook, agarro varías fotos mías y las hizo vírales, la verdad eso no me molesta; lo que si vi,eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual.

Y pues si, soy GAY ¿y qué? 🏳️‍🌈

Hace mucho me dejo de importar lo que diga la gente de mi. pic.twitter.com/6w7VbjRMvd