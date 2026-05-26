¡No es Inteligencia Artificial! Nace un géiser en el patio de una casa en Michoacán; autoridades investigan si hay daños (VIDEO)

¡De película! Habitantes del municipio de Ixtlán de los Hervores, en Michoacán, se llevaron una gran sorpresa al percatarse del nacimiento de un géiser en el patio de una vivienda de la zona; vecinos fueron evacuados y las clases fueron suspendidas.

El géiser surgió durante la noche del lunes 25 de mayo 2026, impactando a los habitantes del lugar.

Así luce el géiser en el patio de una casa en Michoacán

Un video difundido en redes sociales muestra como es que el agua caliente sale a gran presión bajo la tierra, alcanzando una altura considerable y acompañad de lodo y sedimentos.

Además, se puede observar el vapor que sale desde la tierra, lo que refleja la alta temperatura a la que salía el agua. No se reportaron personas heridas o daños graves en el lugar.

Vecinos del municipio de Ixtlán de los Hervores aseguraron que en el lugar podía notarse un fuerte olor a azufre.

Evacuan familias y suspenden clases en un preescolar por géiser en Ixtlán de los Hervores

Al notar el surgimiento del géiser en la vivienda de Michoacán, elementos de Protección Civil acudieron a la zona para evacuar a las familias y animales que se encontraban en la zona de este fenómeno.

Para evitar accidentes, las clases de un preescolar cercano al lugar fueron suspendidas este martes 26 de mayo 2026; se desconoce la fecha en la que retomaran actividades o si las clases serán de forma remota.

Especialistas investigan el fenómeno para monitorear si representan un gran riesgo para las y los vecinos del lugar.

¿Qué es un géiser y cómo se forma en la tierra?

Un géiser es un tipo especial de fuente termal que, cada cierto tiempo, emite una columna de agua caliente y vapor hacía el aire de forma violenta.

Este fenómeno no suelen ser permanentes como lo es un río o una cascada, ya que funcionan como una especie de "olla exprés" subterránea que libera presión a intervalos.

Para que un géiser se forme en la tierra, se necesita una combinación de tres elementos:



Rocas calientes en el subsuelo - Suelen crearse en zonas con actividad volcánica reciente o activa.

Sistema de "tuberías" naturales, aguas y almacenamiento - El agua de la lluvia o del deshielo se filtra profundamente en la tierra a través de grietas y poros de las rocas.

El efecto de "olla exprés" - El agua subterránea se calienta a niveles extremos por rocas ardientes, acumulando una presión masiva que escapa hacia el cielo en un chorro violento cuando el vapor se expande.

¡Nota importante! Cuando un géiser se forma en zonas como en Ixtlán de los Hervores, Michoacán, es decir, en una zona urbana donde no hay actividad volcánica, suele tratarse de una posible ruptura de una tubería de alta presión o a la perforación accidental de un pozo termal o manto acuífero confinado.