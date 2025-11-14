VIDEO: ¡Tensión en Guanajuato! Estudiantes increpan a Fernández Noroña al grito de “fuera”

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, vivió una tensa visita a la Universidad de Guanajuato, donde fue recibido entre gritos, cuestionamientos y reclamos de un grupo de estudiantes que lo acusaron de actuar con privilegios, minimizar la violencia y evadir polémicas del pasado.

VIDEO: "Fuera, fuera": Estudiantes corren a Noroña durante visita a Universidad de Guanajuato

Durante la ponencia, uno de los asistentes lo increpó directamente, lo que llevó al legislador a retarlo a subir al escenario para debatir. Sin embargo, cuando el ambiente subió de tono, Noroña dio marcha atrás y responsabilizó a la moderadora del evento por el desorden.

“Un pequeñísimo grupo vino con la intención de reventar la sesión”, se justificó.

La presencia del senador forma parte de actividades impulsadas por Morena en instituciones educativas para reforzar su posicionamiento en espacios académicos. Sin embargo, el episodio en Guanajuato evidenció la creciente inconformidad que parte de la comunidad estudiantil mantiene hacia figuras del partido.

Protestas contra Noroña por viajes y ausencia en zonas afectadas

Las manifestaciones de este jueves subieron de tono cuando un grupo de jóvenes exhibió pancartas dirigidas a Gerardo Fernández Noroña, cuestionándolo por haber viajado recientemente a Palestina en lugar de acudir a las comunidades afectadas por las inundaciones en cinco estados del país. Para los asistentes, la ausencia del morenista en plena emergencia nacional fue una falta imperdonable.

Reclamos por la casa millonaria en Tepoztlán

Los estudiantes también sacaron a relucir uno de los temas que más ha perseguido al senador: la adquisición de una casa valuada en alrededor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. El origen de los recursos para dicha compra sigue sin aclararse, y los inconformes aprovecharon el momento para exigir explicaciones.

Fernández Noroña arrastra una serie de controversias que lo han mantenido bajo el escrutinio público durante meses. Además de la polémica por su propiedad en Morelos, han sido cuestionados sus viajes internacionales, su estilo confrontativo con legisladores de oposición cuando presidió el Senado y el altercado físico que protagonizó con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

