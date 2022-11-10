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Gerardo Esquivel es bueno y reúne todos los requisitos para BID: AMLO

AMLO dijo que los secretarios de Hacienda y de Relaciones Exteriores promoverán la candidatura de Gerardo Esquivel para el BID, tras la declinación de Bárcena.

Gerardo Esquivel es bueno y reúne todos los requisitos para BID AMLO
|Twitter @esquivelgerardo

Escrito por: Azteca Noticias

Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México (Banxico), reúne todos los requisitos para la candidatura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina.

Al ser cuestionado por la declinación de Alicia Bárcena para presidir el BID, López Obrador explicó que Gerardo Esquivel tiene el respaldo de su gobierno, además de que reúne los requisitos.

“Lo apoyamos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura, también está ayudando el secretario de RE porque hay que hablar con otros gobiernos, hay que convencer”, expresó.

AMLO explica por qué Alicia Bárcena declinó candidatura al BID

El Presidente explicó los motivos por los queAlicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, declinó su candidatura al BID.

Durante la mañanera, López Obrador explicó que fue por motivos personales los que orillaron a Bárcena a rechazar ser candidata al BID.

“Tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno, voy a cometer un indiscreción, anda mal de salud, ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendieramos su situación y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere porque es una muy buena persona”, dijo AMLO.

El Presidente reconoció la trayectoria de la actual embajadora a nivel internacional que se buscaba estuviera al frente del BID.

“El caso de Alicia Bárcena, que es extraordinaria economista, fue directora de CEPAL, fue asesora, adjunta del secretario general de Naciones Unidas, muy buena Alicia, de primera, de las mejores mujeres profesionales que hay en el país, entonces la habíamos propuesto a ella”, comentó.

También reconoció lo importante que es que México tenga un representante en organismos internacionales.

“Estuvimos viendo porque sí importa que México tenga esta representación, ayuda a otros países, no solo para nuestro país, no hemos solicitado ningún crédito al BID, no es para tener créditos, pero sí hay países que requieren apoyo de la banca, entonces por eso la propuesta de Gerardo Esquivel, es muy bueno”, dijo.