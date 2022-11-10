Gerardo Esquivel es bueno y reúne todos los requisitos para BID: AMLO

Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México (Banxico), reúne todos los requisitos para la candidatura del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina.

Al ser cuestionado por la declinación de Alicia Bárcena para presidir el BID, López Obrador explicó que Gerardo Esquivel tiene el respaldo de su gobierno, además de que reúne los requisitos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ ofreció todo el apoyo de México para que Gerardo Esquivel, ocupe la presidencia del #BID pic.twitter.com/PP40TqMhig — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

“Lo apoyamos, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura, también está ayudando el secretario de RE porque hay que hablar con otros gobiernos, hay que convencer”, expresó.

AMLO explica por qué Alicia Bárcena declinó candidatura al BID

El Presidente explicó los motivos por los queAlicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, declinó su candidatura al BID.

Durante la mañanera, López Obrador explicó que fue por motivos personales los que orillaron a Bárcena a rechazar ser candidata al BID.

“Tiene un asunto familiar, ella está casada con un amigo chileno, voy a cometer un indiscreción, anda mal de salud, ella decidió no participar. Sí la habíamos propuesto para eso, pero ella nos envió una carta pidiéndonos que comprendieramos su situación y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere porque es una muy buena persona”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | Esta fue la razón por las que Alicia Bárcena no fue propuesta para ocupar el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto lo que dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/oqbfLXvTxh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 10, 2022

El Presidente reconoció la trayectoria de la actual embajadora a nivel internacional que se buscaba estuviera al frente del BID.

“El caso de Alicia Bárcena, que es extraordinaria economista, fue directora de CEPAL, fue asesora, adjunta del secretario general de Naciones Unidas, muy buena Alicia, de primera, de las mejores mujeres profesionales que hay en el país, entonces la habíamos propuesto a ella”, comentó.

Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al @el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 9, 2022

También reconoció lo importante que es que México tenga un representante en organismos internacionales.

“Estuvimos viendo porque sí importa que México tenga esta representación, ayuda a otros países, no solo para nuestro país, no hemos solicitado ningún crédito al BID, no es para tener créditos, pero sí hay países que requieren apoyo de la banca, entonces por eso la propuesta de Gerardo Esquivel, es muy bueno”, dijo.

