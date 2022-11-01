¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 1 de noviembre

Este 1 de noviembre, en la mañanera de AMLO abordó temas de salud, principalmente el avance de la vacunación y otros temas de salud. Este es el resumen de la conferencia de prensa de López Obrador.

El Presidente recordó que este 2 de noviembre no habrá mañanera, ya que viajará a Palenque en donde permanecerá hasta el día 3 cuando regrese a Palacio Nacional.

Ya son cuatro meses de la reducción de la pandemia



La Secretaría de Salud informó que ya se cumplen cuatro meses de descenso de la pandemia de Covid-19. En la ocupación hospitalaria hay un 3% en camas generales y 1% en camas con ventilados. Sobre el avance de vacunación llega a 58% en menores de edad y ya se está buscando completar los segundos esquemas.

#EnLaMañanera | Suman cuatro meses de descenso de la pandemia de #Covid_19 informó la Secretaría de Salud.



Destacó la reducción en hospitalizaciones y defunciones. pic.twitter.com/4kNRTV2Igg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2022

AMLO se compromete a dejar sistema de salud fortalecido

En la mañanera, López Obrador aseguró que el plan para dejar un sistema de salud que atienda a todas las personas será posible y prevé al dejar el gobierno tanto medicamentos como estudios sean cubiertos de forma gratuida.

"Todos los medicamentos y estudi os van a ser gratuitos, nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema porque no hay corrupción, por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ retomó su propuesta de campaña de tener un buen sistema de salud al estilo #Dinamarca pic.twitter.com/O47qu0lpPw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2022

AMLO confía en Encinas por caso Ayotzinapa

Cuestionado por la postura del GIEI sobre las capturas de pantalla en los chat que fueron presentados como pruebas por parte de la Comisió n de la Verdad, AMLO aseguró que confía en el subsecretario y que hay pruebas sólidas sobre la desaparición de los 43 normalistas.

"Es un hombre incapaz de falsear información. Se tienen todos los elementos pra sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va ir consolidando, fortaleciendo esta investigación. Se va hacer justicia", se comprometió.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió la investigación encabezada por @A_Encinas_R sobre las desapariciones de #Ayotzinapa Esto después de que un peritaje solicitado por el #GIEI concluyera que no fue posible garantizar la originalidad de los mensajes de WhatsApp pic.twitter.com/YZJrtMqRCs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 1 de noviembre?



Estas fueron algunas de las frases que AMLO dijo durante la mañanera del martes 1 de noviembre en donde habló sobre el caso Ayotzinapa y la Reforma Electoral.