Murió Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líder del cártel de Cali

Gilberto Rodríguez Orejuela,conocido como “El Ajedrecista” y ex líder del cártel de Cali, murió a los 83 años de edad, en Estados Unidos, donde cumplía una condena de 30 años por narcotráfico.

Gilberto Rodríguez Orejuela cumplía su condena en una cárcel de Butner, Carolina del Norte, desde 2004, cuando fue extraditado por acusaciones de traficar decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La familia del ex líder del cártel de Cali informó mediante un comunicado sobre la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela.

"Los hijos y esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela nos permitimos informar que lamentablemente ayer, martes 31 de mayo de 2022, a las 6:54 de la tarde, falleció nuestro padre y esposo”.

|Reuters

¿Qué le pasó a Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali?

Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali, murió a causa de un linfoma que lo aquejaba, informó su hija Alexandra en un comunicado.

Los familiares del antiguo capo del narcotráfico, a quien los médicos le habían diagnosticado cáncer de colon y próstata, anunciaron que iniciaron las gestiones para la repatriación del cadáver y darle sepultura en Colombia.

¿Cómo fue la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela?

El ex líder del cártel de Cali fue capturado en 1995, en Colombia. Su arresto marcó el inicio del desmoronamiento de la organización que en su apogeo controló el 80 por ciento del mercado de la cocaína a nivel mundial, según reportó en su momento la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Dos meses después de la captura del narcotraficante colombiano, su hermano Miguel Rodríguez Orejuela también fue arrestado y actualmente permanece en una prisión de Estados Unidos tras ser extraditado desde Colombia.

Gilberto Rodríguez Orejuela permaneció en una cárcel de alta seguridad de Colombia y luego de que un juez lo dejó en libertad fue capturado de nuevo y entregado a Estados Unidos, que lo solicitaba por cargos de narcotráfico.

Los Rodríguez Orejuela admitieron que además de financiar campañas electorales, pagaron sobornos a políticos, policías y militares. Y eran enemigos del cártel de Pablo Escobar.