Quién es Gisele Ortiz Carreto, una de las víctimas de la balacera en Angelópolis en Puebla

La violencia registrada en la zona de Angelópolis, en Puebla, dejó varias víctimas y conmocionó a la comunidad. Entre ellas se encuentra Gisele Ortiz Carreto, cuyo nombre comenzó a circular tras confirmarse su fallecimiento en la balacera ocurrida en este concurrido sector de la ciudad. El caso ha generado consternación y cuestionamientos sobre lo sucedido.

Identifican a una de las víctimas de la balacera en Angelópolis

La comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla condenó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de la Licenciatura en Psicología, quien perdió la vida durante la balacera registrada la madrugada del 14 de febrero de 2026 en la zona de Angelópolis.

A través de un comunicado oficial, la institución exigió el esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas, al tiempo que expresó solidaridad con la familia y seres cercanos de la joven.

La IBERO Puebla condena enérgicamente el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de Psicología, durante el ataque ocurrido en la zona de Angelópolis. Hacemos un llamado a las autoridades para realizar las indagatorias pertinentes que permitan el acceso a la justicia para las… pic.twitter.com/8mS6hIA7ts — IBERO Puebla (@IberoPuebla) February 15, 2026

¿Qué pasó en la zona de Angelópolis en Puebla?

La madrugada se tiñó de violencia sobre la avenida Osa Mayor, en inmediaciones de la Estrella de Puebla, donde un ataque directo fue perpetrado contra los ocupantes de una camioneta blanca frente al establecimiento “Sala de Despecho”.

En el lugar murieron tres personas, dos al interior del vehículo y un hombre más sobre el asfalto, entre ellas Gisele Ortiz Carreto. Paramédicos confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que se abrió una carpeta de investigación por el homicidio de las tres personas y precisó que se trató de una agresión dirigida contra los tripulantes del vehículo de alta gama.

Tragedia en #Puebla | Ataque afuera de un bar deja 3 muertos



Un ataque armado sacudió a la capital poblana durante las primeras horas de este sábado. El saldo es de tres personas fallecidas y cuatro más heridas en el lugar.



Sujetos armados abrieron fuego a las afueras de un… pic.twitter.com/0DM2fZfzyT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2026

Como resultado del tiroteo, cinco personas más resultaron lesionadas por daño colateral y fueron trasladadas a distintos hospitales.

Horas después, el Gobierno de Puebla confirmó la detención de cuatro presuntos agresores, quienes fueron interceptados en posesión de dos motocicletas presuntamente utilizadas en el ataque, tras un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública.

Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para determinar el móvil del crimen que sacudió una de las zonas más concurridas y turísticas de la capital poblana.