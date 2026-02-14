IMÁGENES FUERTES | Brutal ataque en bar de Puebla deja 3 muertos; Fiscalía investiga los hechos

La madrugada del 14 de febrero de 2026 se tiñó de rojo en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital poblana. El estruendo de ráfagas de fuego rompió la calma sobre la avenida Osa Mayor, justo en las inmediaciones de la emblemática Estrella de Puebla. Aquí los detalles del ataque.

Frente al establecimiento denominado "Sala de Despecho", el pánico se apoderó de quienes transitaban por el lugar cuando un ataque directo fue perpetrado contra los ocupantes de una camioneta de lujo, transformando la escena en un escenario de caos y tragedia.

Tragedia en #Puebla | Ataque afuera de un bar deja 3 muertos



Un ataque armado sacudió a la capital poblana durante las primeras horas de este sábado. El saldo es de tres personas fallecidas y cuatro más heridas en el lugar.



Sujetos armados abrieron fuego a las afueras de un… pic.twitter.com/0DM2fZfzyT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 14, 2026

En el sitio del ataque, los casquillos percutidos rodeaban a una camioneta Mercedes Benz de color blanco que quedó varada sobre la vialidad. Al interior de la unidad, la violencia del ataque cobró la vida de una pareja, un hombre y una mujer, quienes quedaron inertes tras la agresión; a unos metros, sobre el asfalto y a un costado del vehículo, yacía el cuerpo de un tercer masculino.

El arribo de los paramédicos solo sirvió para confirmar que ninguna de las tres personas presentaba ya signos vitales, lo que obligó al acordonamiento inmediato del área bajo un fuerte despliegue de seguridad que se extendió por toda la Reserva Territorial Atlixcáyotl.

#FiscalíaInforma | La Fiscalía General del Estado de Puebla inició carpeta de investigación por los hechos ocurridos la madrugada del 14 de febrero en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, donde tres personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas.… pic.twitter.com/RD2WrRV2Cf — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 14, 2026

La Fiscalía investiga el multihomicidio

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) emitió un comunicado oficial confirmando la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio de estas tres personas. Según el reporte ministerial, el ataque no fue fortuito, sino una agresión dirigida estrictamente hacia los tripulantes del vehículo blanco.

Esta precisión técnica explica el saldo de cinco personas lesionadas que, de acuerdo con la autoridad, resultaron heridas como "daño colateral" al encontrarse en la zona del tiroteo. Estos heridos fueron trasladados de urgencia a diversos nosocomios para recibir la atención médica necesaria.

La institución de procuración de justicia informó que sus peritos y agentes investigadores ya trabajan en el procesamiento de la escena para recolectar indicios que permitan identificar a los responsables.

Mientras el área de la avenida Osa Mayor permanece resguardada y el acceso a la zona de la Estrella de Puebla es limitado, la Fiscalía mantiene bajo análisis las circunstancias del multihomicidio, subrayando que las indagatorias iniciales se centran en el entorno de las víctimas que viajaban en la camioneta de alta gama para determinar el móvil de este crimen que ha sacudido la tranquilidad del municipio.

