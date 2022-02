La Gloria de México conquistó a Tokio 2020 y se vistió de plata

Lo primero que me llamó la atención fue que se apellidara como yo. Siempre me ha intrigado saber más allá sobre la historia de mis bisabuelos porque mi papá nos cuenta muy poco, así que tenía la esperanza de que hubiera algún parentesco. Gloria Zarza es una medallista olímpica -nunca me ha gustado decir “paralímpica”- que se colgó en el pecho la presea de plata en los recientes Juegos de Tokio 2020 con el lanzamiento de bala.

¡Tienes que conocerla! Me dijo Maricruz Rivera, veterana corresponsal de Azteca en el Estado de México (Edomex), con su voz acelerada y entusiasta, a quien le pedí que me ayudara a encontrar un Rostro de México. “Gloria Zarza es el rostro que estás buscando”, me aseguró.

Acompañado del equipo élite de Fuerza Informativa Azteca (FIA), integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez y Vianey, llegué al centro de entrenamiento en Zinacantepec donde encontré a Gloria recostada, con la cara fruncida por el esfuerzo de sostener con sus manos una pesa con 60 kilos, algo así como el peso de tres garrafones de agua.

Gloria nació con poliomielitis, una enfermedad que paraliza el cuerpo y la ha destinado a trasladarse en una silla de ruedas.

Me saludó con un apretón de mano fuerte y firme. Sus brazos han acumulado toda la fuerza de su cuerpo de acero. Nos invitó al área de lanzamiento donde me pidió que agarrara la bala mientras ella se acomodaba en un banquillo adaptado para poder hacer su rutina.

La bala por poco se me cae de la mano. Esta pelota de acero pesa poco más de siete kilos.

Nada, ni el virus Covid-19, detuvo a Gloria en Tokio 2020

Gloria Zarza sostiene la bala con solo tres dedos, como lo marca el reglamento, y la coloca sobre su cuello para después impulsarla con todas sus fuerzas hasta conseguir la mayor distancia.

Con esa bala, Gloria se trajo la medalla de plata para México. Estuve una hora con el récord olímpico, una hora con el primer lugar, me dice orgullosa mientras me muestra la presea.



Pocos saben que Gloria, ya estando en Tokio 2020 , fue detectada como potencial portadora del virus Covid-19. Fue aislada en su cuarto, a la espera del veredicto de los médicos, quienes decidirían si competía o la regresaban a México. Destrozada con la noticia, se limpió las lágrimas y se dedicó a entrenar como pudo, en completa soledad, ante la mirada de desprecio de los otros competidores.

Por fin, tres días antes le anunciaron que siempre sí la dejarían competir. Gloria Zarza hizo todos sus lanzamientos de manera impecable ante el asombro de los jueces. El estadio estaba vacío pero ella lo supo llenar con su carácter.

El día de la final subió al podio, ahí a donde solo suben los más fuertes, los que nunca se rinden, los mejores del mundo. Por cierto, no somos parientes.