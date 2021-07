Gobierno de AMLO es un cambio importante para México, revela encuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó un informe con motivo de los tres años de su triunfo en las urnas y aprovechó para compartir los resultados de una encuesta en la que los ciudadanos consideraron que durante este tiempo, su gobierno ha representado un cambio importante para el país.

La encuesta fue aplicada por nosotros, para que no se vaya a malinterpretar. Se debe pensar que tenemos tres principios rectores: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, afirmó el jefe del ejecutivo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mencionó que hace tres días se terminó de levantar el sondeo telefónico, en el que el 64.7% de los participantes consideró que la actual administración se ha convertido en un cambio positivo para México.

Por el contrario, un 31.3% pensó que lo anterior no es así y un 2.5% de los encuestados dijo no saber del tema.

Sobre el resultado anterior, 87.4% de los encuestados estuvo de acuerdo con que este gobierno representa un cambio importante; para un 9.6% no es así; un 1.6% dijo no saber y 1.4% no respondió.

Entre las preguntas, destacó el interés del gobierno actual por saber cómo percibe la población la corrupción en este sexenio, comparado con el anterior. Un 43.0% consideró que es menor; para un 33.3% es igual; un 19.7% pensó que es mayor y solo un 4.0% no respondió.

A tres años de que termine el sexenio, a AMLO le interesó conocer cómo piensan los mexicanos sobre cómo será la situación del país al concluir su mandato. Para 41.4% será mejor, para 26.9% será peor, un 23.9% consideró que será igual y 7.8% no supo o no contestó.

Economía de los mexicanos, entre los temas de interés en la encuesta

Los encuestados también respondieron sobre su situación económica, que comparada con el año anterior se mantiene igual en 42.9% de los casos; para un 40.0% fue peor; mejor para un 15.3% y 1.9% no respondieron.

En cuanto a la perspectiva que los encuestados tienen sobre su situación económica para el 2022, un 38.4% consideró que será mejor; un 26.8% dijo que será igual, para 23.2% de los participantes será peor y un 11.6% no lo sabe todavía.





Como parte del sondeo, los participantes de la encuesta tuvieron la oportunidad de calificar el trabajo de AMLO con una escala de 0 a 10, donde 0 significa que lo hace muy mal y 10 que cumple de manera adecuada con sus funciones. Según los resultados mostrados por el presidente, obtuvo un 6.7 de calificación.

Uno de los puntos que también se tocó en la encuesta fue la revocación de mandato, es decir, si el pueblo no está satisfecho con el gobierno en turno, se puede votar para que AMLO renuncie antes de terminar su sexenio.

Cuestionados sobre una consulta para valorar el trabajo de AMLO, un 72.4% votaría para que continúe en su cargo, 22.7% lo haría para que renuncie, a 1.1% no le importa y 3.8% de los participantes no contestaron.

“Estamos bien calificados, pero aspiramos a convencer a más gente que lo mejor para todos es elevar a rango supremo la honestidad y hacer gala, sentirnos orgullosos, de la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que heredamos de nuestros antepasados. Esa es la grandeza de México”, concluyó AMLO.

