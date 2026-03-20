¡Otra vez! Alerta en Dos Bocas por derrame de hidrocarburo

A unos días del incendio que dejó cinco personas sin vida en la Refinería Dos Bocas, hoy las autoridades informan sobre un derrame de hidrocarburo en la zona costera de Paraíso, específicamente en las inmediaciones del río Seco, cerca de la Refinería Olmeca Dos Bocas.

La situación ya provocó restricciones en la navegación, luego de que autoridades marítimas confirmaran la presencia de residuos contaminantes que representan un riesgo tanto para embarcaciones como para el medio ambiente.

¿Qué pasó con el derrame de hidrocarburo en Dos Bocas?

De acuerdo con información oficial, la Secretaría de Marina, a través de la Autoridad Marítima Nacional, detectó restos de hidrocarburo flotando en la zona. Ante esto, se emitió un aviso a la comunidad marítima para alertar sobre el peligro y evitar incidentes mayores.

El derrame se ubica en un punto estratégico cercano a instalaciones energéticas, lo que aumenta la preocupación por posibles impactos ambientales.

¿Qué zonas están afectadas por el derrame en Dos Bocas y qué restricciones hay?

La Capitanía de Puerto Regional de Dos Bocas estableció una zona de precaución donde podrían aplicarse restricciones de navegación. Por lo tanto, las autoridades recomiendan evitar completamente el tránsito de embarcaciones, no realizar actividades marítimas en el área y extremar precauciones si se navega cerca.

Derrame de hidrocarburo en Dos Bocas emiten aviso y restringen navegación en Tabasco|Especial

El hidrocarburo en el agua puede generar varios problemas, entre ellos afectaciones a la fauna marina, contaminación del ecosistema costero, riesgos para la seguridad de embarcaciones y posibles impactos en actividades pesqueras.

Ante esta emergencia, los equipos especializados ya trabajan en la zona para evaluar el alcance del derrame y aplicar medidas de contención.

Aunque no se ha detallado el origen del derrame, las autoridades aseguraron que se mantienen activas para restablecer condiciones seguras lo antes posible.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales. Si estás en la zona o trabajas en actividades marítimas:



Evita acercarte al área contaminada

Reporta cualquier nuevo avistamiento de hidrocarburo

Sigue las indicaciones de la Capitanía de Puerto

Incendio en Refinería Dos Bocas deja cinco muertos

En las últimas horas se dio a conocer un nuevo video sobre el incendio en Refinería Olmeca Dos Bocas, las imágenes muestran algo más que un fuego menor. El gobierno señaló que solo se trató de fuego en una barda. Sin embargo, en el lugar se observa combustible esparcido en la calle, lo que habría intensificado la tragedia.

Autoridades federales señalaron que se trató de “aguas aceitosas”, pero en la grabación, se observa que había material inflamable que terminó extendiéndose y provocando el accidente, dejando cinco personas sin vida.