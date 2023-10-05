Gobierno de México recupera 2.5 mdd de empresas de García Luna en Florida

En 21 de septiembre de 2021, el Gobierno de México presentó una demanda civil contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, para recuperar activos de sus empresas; finalmente fueron recuperados.

A través de un comunicado, se informó que buscaron dichos recursos que fueron defraudados al Gobierno, a través de contratos ilegales. La demanda fue iniciada en cortes de Florida, Estados Unidos.

Gobierno de México recuperó más de 2 millones de dólares en activos

Este miércoles 4 de octubre, la jueza Lisa Walsh ordenó entregar varios bienes que García Luna y su esposa adquirieron en Florida, los cuales son reclamados por el Gobierno de México.

Asimismo, la juzgadora dio un plazo máximo de 10 días para trasladar los activos de una empresa a las autoridades mexicanas, los cuales tienen un valor de un millón 978 mil 250 dólares.

Así como “ tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no ha sido liquidado.” Todas estas propiedades que se deben entregar suman dos millones 524 mil 50 de dólares.

Empresas y el departamento en Miami fueron comprados en un lapso de 10 años

Por su parte, el Gobierno de México detalló que esta es la primera recuperación de activos en Florida, los cuales fueron adquiridos a través de actos de corrupción por parte de Genaro García Luna, durante más de diez años.

Los recursos repatriados serán destinados al beneficio del pueblo, puntualiza el comunicado, en el que también se especifica que quedan pendientes más de 600 millones de dólares por recuperar.

Niegan orden de aprehensión contra Genaro García Luna

Cabe señalar que el pasado 3 de octubre, un Tribunal Colegiado negó una orden de aprehensión contra García Luna a la Fiscalía General de la República, quien lo señala de enriquecimiento ilícito por más de 43 millones de pesos.

Luego de la negativa, la FGR anunció que procederá contra el juez y los magistrados que emitieron la resolución que libro al ex secretario de Seguridad Pública de enfrentar acusaciones por este delito.