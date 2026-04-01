Joven resulta con pie lesionado tras accidente en la alcaldía Tlalpan | Mientras Dormía

Un joven sufrió lesiones graves en una pierna durante un accidente vehicular en el cruce de las calles Chicoasén y Homún, en la colonia Pedregal de San Nicolás, tercera sección, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), mientras usted dormía.

Accidente en Tlalpan: Joven resulta herido en Pedregal de San Nicolás

Los primeros reportes indican que una camioneta le pasó por encima del pie, lo que generó una herida que requería atención inmediata. Vecinos alertaron rápidamente a los servicios de emergencia al presenciar el incidente.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio, evaluaron al lesionado y le ofrecieron primeros auxilios. Aunque el personal médico recomendó su traslado hospitalario para exámenes detallados, el joven optó por no viajar en ambulancia.

Familiares del joven llegaron poco después y lo llevaron por sus propios medios a un centro médico para descartar fracturas en la pierna.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Accidente en Tlalpan deja a joven con lesión en la pierna. En Venustiano Carranza, otro hombre recibió atención médica urgente en la vía pública.



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Incendio en Azcapotzalco deja a un adulto mayor con quemaduras en el rostro

Un hombre de 74 años resultó con quemaduras en el rostro tras un incendio en una vecindad marcada con el número 83 de la calle Leopoldo Blackaller, colonia San Pedro Xalpa, alcaldía Azcapotzalco, al norte de la CDMX.

El fuego inició en una vivienda del inmueble y activó la respuesta inmediata de emergencias. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron las llamas y evitaron que se extendieran a casas vecinas.

Paramédicos atendieron al afectado en el lugar y lo trasladaron al Hospital Rubén Leñero para cuidados especializados por las quemaduras faciales. Dentro del domicilio, el siniestro destruyó muebles de madera, objetos plásticos y varias prendas de vestir, con lo que dejó daños materiales.

🚨 Incendio en vecindad de @AzcapotzalcoMx



Un adulto mayor sufrió quemaduras en el rostro.



Bomberos sofocaron las llamas y evitó que se propagaran.



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Servicios de emergencia auxilian a hombre en la alcaldía Venustiano Carranza

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) atendieron a un hombre que pidió ayuda a policías tras un malestar en la vía pública.

El episodio ocurrió en el cruce de las calles Ferrocarril de Cintura y Héroes de Nacozari, colonia Penitenciaria, alcaldía Venustiano Carranza. Los oficiales solicitaron ayuda al notar su condición y pidieron valoración médica. El equipo del CRUM llegó, proporcionó atención prehospitalaria y descartó complicaciones graves.

