Engañan a conductor en la colonia Roma con su llanta dañada para robarle 180 mil pesos

Un conductor en la Ciudad de México (CDMX) fue víctima de la delincuencia cuando circulaba por la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, pues lo engañaron haciéndole creer que una llanta del automóvil que manejaba estaba dañada, pero era una trampa para quitarle 180 mil pesos.

Este caso dejó al descubierto una forma con la que los delincuentes buscan a víctimas para que se orillen y así, poder quitarles su dinero, no osbtante, policías de la CDMX lograron detener a un presunto responsable quien resultó ser de Perú.

El engaño de la llanta dañada: una forma de extorsionar en CDMX

La víctima fue un hombre de 57 años, quien al conducir sobre la calle Coahuila, de la colonia Roma Norte, dos hombres le hicieron señas y le dijeron que su llanta tenía un desperfecto.

Cuando el señor se detuvo para ver qué pasaba con el neumático, un tercer sujeto se subió a su carro, lo amenazó y le pidió el dinero en efectivo a través de transferencias bancarias y la compra de tarjetas de regalo de una tienda departamental, sin embargo la aplicación de su banco lo bloqueo por los movimientos inusuales.

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Atrapan en Polanco a sujeto que quiso robar a conductor

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsanble en calles de la colonia Polanco Cuarta Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Cuando los oficiales patrullaban en avenida Presidente Masaryk y la calle Issac Newton, fueron requeridos por una mujer de 32 años de edad.

Les contó que su esposo la llamó por teléfono y le dijo que un sujeto le exigía hacer transferencias bancarias por un monto aproximado de 180 mil pesos y comprar varias tarjetas de regalo de una tienda departamental.

Localizan a conductor en Polanco tras engaño para robarle

La esposa mencionó que a través de un localizador tenía ubicado en tiempo real el vehículo de su esposo, mismo que circulaba sobre la avenida Presidente Masaryk y la calle Aristóteles, de la misma colonia.

Al saber dicha información, los policías implementaron un dispositivo de seguridad con el que ubicaron el automóvil, resguardaron al afectado y detuvieron al posible responsable.

El probable responsable de 42 años de edad dijo ser ciudadano peruano y fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación jurídica.