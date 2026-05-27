Mentiras en el poder: el caso Rocha, Interpol y la guerra de declaraciones

El gobierno miente y hasta hoy sin consecuencias. Hasta hoy, en el palacio, le advirtieron a Rocha y su banda que se salieran del país porque se los iban a llevar presos.

Las mentiras del gobierno

El palacio, dijo que la Interpol había emitido una ficha roja para detenerlos y llevarlos a la corte de Brooklyn, pero todo fue mentira.

Hoy se hicieron bolas y el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, salió al quite, dijo que Rocha, Inzunza y los otros acusados de narcotráfico por Estados Unidos no tienen la famosa ficha roja y les echó la pelota a otros.

“Hay un proceso, hay un proceso una vez que hay una notificación roja: primero pasa a Relaciones Exteriores, posteriormente se pasa a la Fiscalía General de la República, así es en todo el mundo, y de ahí se ve si procede o no”, dijo Omar García Harfuch, Srio. de Seguridad y Protección Ciudadana

Lo que sí existe son las denuncias que se van acumulando, por parte de Estados Unidos, contra los narcopolíticos mexicanos, y ya sabemos que vendrán más.

Pero no solo eso, el presidente Trump y el secretario de guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaron que ya tienen listo el escudo hemisférico que involucra a los ejércitos de varios países latinoamericanos contra el narco.

“Vamos a la guerra contra los carteles a traves de la Coaición Anticarteles de América”, dijo Pete Hegseth, secretarío de Guerra en Estados Unidos.

¿Qué pasa con el crecimiento económico en México?

El gobierno mexicano, mientras tanto, sigue tropezando con sus mentiras; hoy vemos que nos han mentido en todos los frentes en los últimos siete años. AMLO nos mintió con el crecimiento económico del país.

“Cinco por ciento... para que se enojen”, dijo Andrés Manuel Lópe Obrador.

También fue mentira. Hoy el Banco de México recortó el PIB para este año a 1.1 por ciento y no hay optimismo por un mayor crecimiento económico, también nos mintieron con un pañuelito diciendo que no había corrupcion.

“Se los tengo que estar recordando, miren, pañuelito blanco, no les gusta los conservadores, pero ya se acabó la corrupción”, dijo Andrés Manuel Lópe Obrador.

Hoy los ciudadanos saben que es mentira y la percepción de corrupción en el gobierno es de 84.1 por ciento, según el INEGI. La olla de mentiras de la 4T está rebosando.

Sí, los del palacio siempre mienten; el otro que ha mentido para salvarse es Rocha, y al que siguen esperando en la corte de Brooklyn.

“No tengo nada que temer, no le temo a nada porque yo siento ser una persona limpia”, dijo Rubén Rocha Moya, el gobernador morenita con licencia.