Sorprenden a La Unión Tepito: Caen “La Guasona” y “Rommi” tras doble operativo en CDMX
Un despliegue conjunto en las colonias Buenavista y Guerrero dejó cuatro detenidos y el decomiso de más de 2 mil dosis de droga; entre los arrestados figuran piezas clave de la Unión Tepito.
Operativos de inteligencia en la alcaldía Cuauhtémoc terminaron con la captura de cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito. Las acciones, coordinadas entre fuerzas locales y federales, desarticularon puntos de almacenamiento y distribución en las colonias Buenavista y Guerrero, zonas donde el grupo ejerce funciones de extorsión y narcomenudeo.
La detención principal ocurrió en la calle Saturno, donde agentes detectaron un intercambio de narcóticos. En este punto arrestaron a Angélica Adriana "N", alias "La Guasona", y a Rommel "N", alias "Rommi".
¿Quiénes son "La Guasona" y "Rommi" de la Unión Repito?
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos ocupan rangos específicos dentro de la estructura criminal:
- "La Guasona" (38 años): Identificada como colaboradora de la facción de Irving Jonathan "N", alias "El Irving". Su labor consistía en la recolección del dinero en efectivo producto de la venta de droga en la colonia Buenavista.
- "Rommi" (45 años): Señalado como cuñado de Roberto "N", alias "El Betito". Los reportes lo ubican como el encargado de distribuir sustancias ilícitas a los narcomenudistas en diversos sectores de la alcaldía Cuauhtémoc.
#Importante | Seguimos con las acciones estratégicas para la desarticulación de células criminales que operan en nuestra Ciudad.— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 17, 2026
En @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en flagrancia a Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios y operadores de un… pic.twitter.com/lFHfrTlY0F
Operativos en CDMX: Sorprenden con cateos en colonias Buenavista y Guerrero
Tras el seguimiento de las indagatorias, un Juez de Control liberó órdenes de cateo para dos inmuebles vinculados a los sospechosos. El primero se localiza en la calle Sol, colonia Guerrero, y el segundo en un departamento de la calle Guerrero, en Buenavista.
En estas diligencias, la policía detuvo a una mujer y a un hombre adicionales. El saldo total de los decomisos realizados en los tres puntos de intervención incluye:
- Más de 1,800 dosis de posible cocaína.
- Alrededor de 160 envoltorios de sustancia similar al crystal.
- Bolsas con hierba verde con características de la marihuana.
- Dos armas de fuego cortas y 21 cartuchos útiles.
- Un chaleco balístico, básculas grameras y cuatro teléfonos celulares.
Los cuatro implicados y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica. Los inmuebles permanecen sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones por homicidio y robo en distintas modalidades atribuidos a esta célula delictiva.