Sorprenden a La Unión Tepito: Caen “La Guasona” y “Rommi” tras doble operativo en CDMX

Operativos de inteligencia en la alcaldía Cuauhtémoc terminaron con la captura de cuatro presuntos integrantes de La Unión Tepito. Las acciones, coordinadas entre fuerzas locales y federales, desarticularon puntos de almacenamiento y distribución en las colonias Buenavista y Guerrero, zonas donde el grupo ejerce funciones de extorsión y narcomenudeo.

La detención principal ocurrió en la calle Saturno, donde agentes detectaron un intercambio de narcóticos. En este punto arrestaron a Angélica Adriana "N", alias "La Guasona", y a Rommel "N", alias "Rommi".

¿Quiénes son "La Guasona" y "Rommi" de la Unión Repito?

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos ocupan rangos específicos dentro de la estructura criminal:



"La Guasona" (38 años): Identificada como colaboradora de la facción de Irving Jonathan "N", alias "El Irving" . Su labor consistía en la recolección del dinero en efectivo producto de la venta de droga en la colonia Buenavista.

Identificada como colaboradora de la facción de . Su labor consistía en la recolección del dinero en efectivo producto de la venta de droga en la colonia Buenavista. "Rommi" (45 años): Señalado como cuñado de Roberto "N", alias "El Betito". Los reportes lo ubican como el encargado de distribuir sustancias ilícitas a los narcomenudistas en diversos sectores de la alcaldía Cuauhtémoc.

#Importante | Seguimos con las acciones estratégicas para la desarticulación de células criminales que operan en nuestra Ciudad.



En @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en flagrancia a Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios y operadores de un… pic.twitter.com/lFHfrTlY0F — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 17, 2026

Operativos en CDMX: Sorprenden con cateos en colonias Buenavista y Guerrero

Tras el seguimiento de las indagatorias, un Juez de Control liberó órdenes de cateo para dos inmuebles vinculados a los sospechosos. El primero se localiza en la calle Sol, colonia Guerrero, y el segundo en un departamento de la calle Guerrero, en Buenavista.

En estas diligencias, la policía detuvo a una mujer y a un hombre adicionales. El saldo total de los decomisos realizados en los tres puntos de intervención incluye:



Más de 1,800 dosis de posible cocaína .

. Alrededor de 160 envoltorios de sustancia similar al crystal .

. Bolsas con hierba verde con características de la marihuana .

. Dos armas de fuego cortas y 21 cartuchos útiles.

Un chaleco balístico, básculas grameras y cuatro teléfonos celulares.

Los cuatro implicados y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica. Los inmuebles permanecen sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones por homicidio y robo en distintas modalidades atribuidos a esta célula delictiva.