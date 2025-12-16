¡Suben los trámites en CDMX! Casarse, manejar y hasta divorciarse será más caro en 2026

El amor, el desamor y tener auto saldrá más caro el próximo año. El Congreso de la Ciudad de México aprobó el Paquete Económico 2026, en el cual el gobierno local planea gastar 313 mil 385 millones de pesos (un 7.5% más que este año).

Pero la gran duda aquí es de dónde saldrá esa diferencia. La respuesta es obvia: del bolsillo de los ciudadanos, a través del aumento en el costo de diversos servicios y trámites en el 2026.

Aunque las autoridades lo llaman “ajustes inflacionarios”, diputados de oposición, como Ricardo Rubio (PAN), advierten que los cobros van por encima de la inflación.

“No están creando impuestos, pero los que están, los están actualizando... Son actualizaciones que van arriba de la inflación. Entonces la gente sí va a resentir el pago”, señaló el legislador.

💸 Prepárense para pagar más



El Gobierno de la #CDMX aprobó el Paquete Económico 2026 con un aumento del 7.5% en el gasto, y somos los ciudadanos quienes lo pagaremos con alzas en trámites y servicios.



¡El 2026 llega con un desajuste para su cartera!



La nota de Laura… pic.twitter.com/dRsn2RDtE6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 16, 2025

Aquí te dejamos la lista de los nuevos precios que entrarán en vigor en 2026:

Precio de la licencia y trámites vehiculares en 2026

Los automovilistas serán de los más afectados. Si planeas tramitar tu licencia o pagar tu refrendo, prepara la cartera:

Licencia Permanente: Tendrá un costo de $1,500 pesos .

Tendrá un costo de . Licencia Tipo A1 (Motos): Sube de $550 a $572 pesos .

Sube de $550 a . Licencia Tipo A2 (Auto y Moto): Pasa de $1,099 a $1,142 pesos .

Pasa de $1,099 a . Refrendo de placas: Aumenta de $731 a $760 pesos .

Aumenta de $731 a . Alta vehicular: Sube de $935 a $972 pesos .

Sube de $935 a . Reposición/Refrendo de Tarjeta de Circulación: Pasa de $417 a $433 pesos .

Pasa de $417 a . Cambio de propietario: Costará $433 pesos.

Ojo con las multas y “arañas” en CDMX:

Si te portas mal al volante, el castigo también será más costoso:

Retiro de inmovilizador ("Araña"): Pasa de $1,920 a $1,995 pesos .

Pasa de $1,920 a . Corralón: La estancia costará $104 pesos por día (4 pesos más que en 2025).

Precio de la licencia y trámites vehiculares en 2026

¿Cuánto costará casarse en 2026? Suben precios en el Registro Civil

Los trámites familiares también sufren un ajuste al alza:

Matrimonio y Divorcio (en oficinas): Sube de $1,590 a $1,652 pesos .

Sube de $1,590 a . Matrimonio o Registro de Nacimiento (a domicilio/fuera de circunscripción): Pasa de $6,577 a $6,834 pesos .

Pasa de $6,577 a . Registro de nacimiento a domicilio: Sube de $493 a $512 pesos .

Sube de $493 a . Copias certificadas: Pasan de $94 a $98 pesos .

Pasan de $94 a . Acta de defunción (fallecidos fuera de CDMX): Aumenta de $316 a $328 pesos.

Así, entre “ajustes” y “actualizaciones”, los capitalinos le darán la bienvenida al 2026 pagando más por cumplir con sus obligaciones civiles y vehiculares.