Robo de combustible sin control: Hallan 82 mil litros en Veracruz; había tanques y pipas

El combate al robo de combustible en el sur de Veracruz registró un avance significativo tras el desmantelamiento de una compleja infraestructura logística utilizada para el almacenamiento y transporte de hidrocarburo ilícito.

La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó cuatro órdenes de cateo en el municipio de Minatitlán, donde se logró el aseguramiento de 82 mil 200 litros de hidrocarburo y una flotilla de 149 vehículos presuntamente vinculados al delito de "huachicol".

Las diligencias, integradas en una carpeta de investigación por posesión ilícita de hidrocarburo, fueron ejecutadas en una operación conjunta entre el Ministerio Público Federal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

El operativo: Cuatro golpes a la logística del huachicol

La magnitud del aseguramiento expone la capacidad operativa de los grupos dedicados al saqueo de ductos en la región. El despliegue se dividió en cuatro puntos estratégicos del municipio:



Primer Cateo: Se decomisaron 52 mil 200 litros de hidrocarburo , 25 tractocamiones, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete tipo full, seis plataformas, 10 contenedores tipo Fractank y 11 tanques fijos de almacenamiento.

Segunda Diligencia: Las autoridades incautaron 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques, siete tractocamiones y dos tanques fijos adicionales.

Tercer Predio: Fueron asegurados ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta y dos remolques tipo nodriza.

Vivienda intervenida: En un cuarto inmueble se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo almacenados en nueve contenedores tipo IBC, dos tanques cisterna móviles y un camión con tanque integrado.

Minatitlán y el asedio del robo de combustible

Veracruz continúa siendo uno de los puntos críticos para el mercado ilícito de combustibles debido a su extensa red de ductos y su ubicación estratégica. El hallazgo de 17 tanques de almacenamiento fijos y 25 contenedores confirma que estos predios no solo servían de tránsito, sino como centros de acopio y distribución a gran escala.

A pesar de los esfuerzos constantes, el "huachicol" sigue representando un reto de seguridad nacional por los señalamientos de corrupción desatada, las pérdidas económicas y el riesgo ambiental que conllevan las tomas clandestinas y el almacenamiento en zonas residenciales.

Los inmuebles y el equipo asegurado quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal para dar continuidad a las investigaciones y determinar la procedencia del combustible.