De clientes a agresores: así fue la golpiza contra una pareja que vendía quesadillas en la colonia Juárez

¡Golpiza en colonia Juárez! Durante esta madrugada se registró un hecho de violencia contra comerciantes ambulantes ha generado indignación en la Ciudad de México. Una pareja dedicada a la venta de quesadillas denunció haber sido agredida físicamente por un grupo de sujetos en la colonia Juárez, esto luego de un conflicto con clientes que exigían ser atendidos con mayor rapidez.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Velázquez y su esposo Guillermo Velázquez, quienes todos los días trabajan vendiendo comida en la esquina de Toledo y Hamburgo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según su testimonio, el incidente comenzó cuando un grupo de clientes llegó a su puesto para consumir alimentos, pero exigieron ser atendidos de inmediato; ante la negativa de la pareja, los sujetos comenzaron a insultarlos y se retiraron, no sin antes lanzar una advertencia. “Estos señores llegaron a comer y empezaron a agredirnos… se fueron, pero dijeron que regresarían”, relata Blanca Velázquez a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

#MientrasDormía | Golpean a pareja por unas quesadillas



La señora Blanca Velázquez y su esposo Guillermofueron golpeados por un grupo de sujetos tras una discusión por la atención en su negocio de quesadillas.



Los agresores se retiraron y luego regresaron con más personas para… pic.twitter.com/JmScXOQ6UD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

¿Cómo ocurrió la agresión contra los vendedores?

De acuerdo con la denuncia de los afectados, minutos después los hombres regresaron acompañados por más personas y comenzaron a agredirlos físicamente. La señora Blanca explicó que el ataque ocurrió cuando el puesto ya estaba cerrando y casi no había clientes:“Ya estábamos levantando el puesto cuando llegaron y empezaron a golpear a mi marido”.

Durante la agresión, Guillermo Velázquez recibió varios golpes en el rostro, lo que le dejó el rostro inflamado. La mujer también aseguró que fue golpeada y sufrió tocamientos indebidos durante el ataque.

Algunos testigos que presenciaron lo ocurrido solicitaron el apoyo de la policía. Al percatarse de la llegada de los agentes, la mayoría de los agresores intentó huir del lugar. Sin embargo, uno de los presuntos responsables fue detenido por los elementos de seguridad y trasladado ante el Ministerio Público para determinar su situación legal. La pareja afectada acudió posteriormente a presentar la denuncia correspondiente en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 5, donde se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Golpean a pareja de comerciantes en CDMX: exigen justicia

Blanca y Guillermo llevan años trabajando en ese punto de la colonia Juárez, donde son conocidos por vecinos y clientes habituales que acuden a comprar sus alimentos. La familia afectada espera que las autoridades identifiquen y sancionen a todos los responsables de la agresión.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchos comerciantes en la vía pública, quienes dependen de su trabajo diario para subsistir. Ante hechos como este, surge una pregunta que preocupa a muchos ciudadanos: ¿qué tan protegidos están los pequeños comerciantes que trabajan cada noche en las calles de la ciudad?