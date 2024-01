¿Y la privacidad? Google admite que “modo incognito” no es tan secreto como se creía

Google, uno de los navegadores más utilizados por todo el mundo, ofrece el ya conocido “modo incognito”, una forma que permite que las y los usuarios navegar por internet sin dejar rastro, pero ¿Realmente brinda a los internautas la privacidad que promete?

Recientemente se dio a conocer que el modo incognito de Google no es tan privado como se creía, pues la plataforma puede recabar datos de las y los usuario, por lo que la empresa recibió una demanda.

Demandan a Google por falta de privacidad en “Modo incognito”

Y es que a pesar de que el modo incognito de Google asegure que no se recopila información y almacena el historial, la demanda a la compañía no se hizo esperar.

Los demandantes alegaron que los analíticos, las cookies y las aplicaciones de Google permiten a la compañía rastrear todo tipo de actividad, incluso con el modo incognito activado.

Usuarios demandan a Google debido a que la opción de “modo incognito” no es tan secreta como promete la compañía | UNSPLASH

Esta situación ha llevado a Google a colocar un anuncio para advertir a las y los usuarios que aún con el “modo incognito” la empresa recabe los datos del usuario.

“Has pasado al modo incógnito. Otros usuarios de este dispositivo no verán tu actividad, por lo que podrás navegar de forma más privada. Esto no cambiará la forma en que se recopilan los datos”, advierte la empresa. Por el momento este mensaje solo puede verse en Chrome Canary, disponible únicamente para desarrolladores.

A pesar de las medidas tomadas por la compañía tecnológica, los demandantes aseguraron eso convertía a Google en un “tesoro de información irresponsable” al permitir a la empresa conocer sus amigos, aficiones, comidas favoritas, hábitos de compra y “cosas potencialmente embarazosas” que buscan en internet.

¿Por qué el “modo incognito” de Google no ofrece anonimato completo?

A pesar que cada empresa de navegación maneja de forma distinta los modos de privacidad, no se ofrece un anonimato completo; anteriormente se creía que los sitios web no podían recopilar la información de las y los usuarios.