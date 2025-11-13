Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¡Increíble! La nueva IA de Google ahora puede llamar a tiendas por ti para buscar productos y precios

El nuevo agente de Inteligencia Artificial (IA) de Google te ayuda a llamar a las tiendas para preguntar por precios, productos y hasta promociones.

La IA que habla por ti: Google revoluciona las compras con llamadas automáticas
Google lanza herramienta de Inteligencia Artificial que llama a tiendas por ti para buscar productos|“Reuters/Google”
Notas
Ciencia y Tecnología
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota

¿IA de Google? La empresa tecnológica multinacional lanzó una de sus funciones más sorprendentes de este agonizante 2025: su nueva herramienta de Inteligencia Artificial capaz de efectuar llamadas telefónicas a tiendas locales para verificar la disponibilidad de productos, precios y hasta promociones, todo sin que tú tengas que levantar el teléfono.

La función, integrada en el ecosistema de Google Shopping y Gemini App, busca ahorrar tiempo, además de simplificar las compras durante la temporada navideña: “Solo describe lo que buscas como si hablaras con un amigo, y la IA se encargará del resto”, explicó la compañía en su comunicado.

¿Cómo funciona la IA de Google que llama a las tiendas por ti?

El proceso es simple:, cuando efectúes una búsqueda como “guitarra eléctrica cerca de mí”, el usuario verá la opción “Dejar que Google llame”.

Después de seleccionar la opción, se podrán ingresar detalles como marca, color o rango de precio. Con esos datos, el agente de IA de Google realiza las llamadas automáticas a tiendas cercanas, además de que recopilará la información relevante.

Posteriormente, Google te enviará un resumen con resultados por correo o mensaje, incluyendo disponibilidad, precios actualizados y hasta las promociones disponibles.

Nueva herramienta de Inteligencia Artificial de Google

Cabe decir que toda esta información se basa en Shopping Graph, la base de datos de productos de Google que analiza millones de inventarios en tiempo real. Por ahora, esta herramienta de Inteligencia Artificial de Google solo se encuentra disponible en Estados Unidos, enfocada en categorías como juguetes, salud, belleza y electrónica.

Sin embargo, un portavoz confirmó de la empresa le confirmó a agencias internacionales, que Google planea expandir la función a más regiones y sectores, además de que en un futuro, permitirá incluso preguntar por horarios, servicios y hasta las políticas de devolución.

Esta innovación forma parte de un paquete más amplio de actualizaciones de compras impulsadas por IA, donde Gemini, el asistente inteligente de Google, también puede comparar productos, rastrear precios, además de sugerir ideas de regalos directamente dentro del chat.

IA de Google: un paso más hacia la automatización total

Con esta actualización, Google refuerza su liderazgo en el uso práctico de la Inteligencia Artificial; ya no se trata solo de buscar información, sino de delegar tareas cotidianas a sistemas inteligentes que actúan en nombre del usuario; ¿estamos ante el futuro del comercio digital? La era de la IA que habla, compara y compra por ti ya comenzó.

Inteligencia ArtificialRedes sociales
Tecnología
Ciencia y Salud