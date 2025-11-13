¡Increíble! La nueva IA de Google ahora puede llamar a tiendas por ti para buscar productos y precios
El nuevo agente de Inteligencia Artificial (IA) de Google te ayuda a llamar a las tiendas para preguntar por precios, productos y hasta promociones.
¿IA de Google? La empresa tecnológica multinacional lanzó una de sus funciones más sorprendentes de este agonizante 2025: su nueva herramienta de Inteligencia Artificial capaz de efectuar llamadas telefónicas a tiendas locales para verificar la disponibilidad de productos, precios y hasta promociones, todo sin que tú tengas que levantar el teléfono.
La función, integrada en el ecosistema de Google Shopping y Gemini App, busca ahorrar tiempo, además de simplificar las compras durante la temporada navideña: “Solo describe lo que buscas como si hablaras con un amigo, y la IA se encargará del resto”, explicó la compañía en su comunicado.
We’re introducing a major AI shopping update across Google, just in time for the holiday season — here’s what’s new. 🛍️— Google (@Google) November 13, 2025
💬 In AI Mode, you can describe what you’re looking for just as you’d say it to a friend and get an intelligently organized response that brings together…
¿Cómo funciona la IA de Google que llama a las tiendas por ti?
El proceso es simple:, cuando efectúes una búsqueda como “guitarra eléctrica cerca de mí”, el usuario verá la opción “Dejar que Google llame”.
Después de seleccionar la opción, se podrán ingresar detalles como marca, color o rango de precio. Con esos datos, el agente de IA de Google realiza las llamadas automáticas a tiendas cercanas, además de que recopilará la información relevante.
Posteriormente, Google te enviará un resumen con resultados por correo o mensaje, incluyendo disponibilidad, precios actualizados y hasta las promociones disponibles.
Check out everything that’s new with shopping ↓ https://t.co/k8BvprjIMS— Google (@Google) November 13, 2025
Nueva herramienta de Inteligencia Artificial de Google
Cabe decir que toda esta información se basa en Shopping Graph, la base de datos de productos de Google que analiza millones de inventarios en tiempo real. Por ahora, esta herramienta de Inteligencia Artificial de Google solo se encuentra disponible en Estados Unidos, enfocada en categorías como juguetes, salud, belleza y electrónica.
Sin embargo, un portavoz confirmó de la empresa le confirmó a agencias internacionales, que Google planea expandir la función a más regiones y sectores, además de que en un futuro, permitirá incluso preguntar por horarios, servicios y hasta las políticas de devolución.
Esta innovación forma parte de un paquete más amplio de actualizaciones de compras impulsadas por IA, donde Gemini, el asistente inteligente de Google, también puede comparar productos, rastrear precios, además de sugerir ideas de regalos directamente dentro del chat.
IA de Google: un paso más hacia la automatización total
Con esta actualización, Google refuerza su liderazgo en el uso práctico de la Inteligencia Artificial; ya no se trata solo de buscar información, sino de delegar tareas cotidianas a sistemas inteligentes que actúan en nombre del usuario; ¿estamos ante el futuro del comercio digital? La era de la IA que habla, compara y compra por ti ya comenzó.