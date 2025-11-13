¡Todas las vidas importan! Rescatan a perro de voraz incendio en Colombia (VIDEO)

Un intenso incendio en un local comercial del barrio Villanueva, en el centro de Medellín, en Colombia, puso a prueba la valentía y la eficiencia de los bomberos locales quienes ayudaron a rescatar a un perro que quedó en medio del siniestro. El humo espeso y el calor extremo dificultaron el trabajo de los equipos de rescate, que lucharon contra las llamas para salvar vidas y controlar la emergencia. La ayuda al animalito quedó captada en video.

Imágenes Virales: Rescatistas suministran oxígeno con mascarilla a la mascota sacada de la cortina de metal

En un video que registra los momentos críticos del 10 de noviembre de 2025, es posible ver cómo la tensión crece a medida que los bomberos avanzan en su misión. La principal prioridad fue liberar a un perrito que quedó atrapado dentro del local, luchando por sobrevivir en medio del humo.

Incluso después de lograr sacar a la mascota, al levantar la cortina de metal del negocio, el perro es puesto en el suelo y le conectan una mascarilla para suministrarle oxígeno.

#Viral ¡Milagroso rescate en Medellín! El Cuerpo Oficial de Bomberos salvó la vida de un perrito que quedó atrapado en un incendio dentro de un local comercial en la comuna 10, La Candelaria. En las imágenes se ve el momento en que los bomberos abren la puerta con una motosierra… pic.twitter.com/ojFSFka3IO — Última Hora Col (@ultimahoracol_) November 12, 2025

Finalmente, el animal fue rescatado, y esta imagen se transformó en un símbolo de la victoria y el compromiso de los rescatistas por proteger la vida, ya sea de personas o de animales, como fue en este caso.

Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín, destacó el papel fundamental que juegan las cámaras de vigilancia para detectar emergencias con rapidez. “Cuando una cámara funciona salva vidas y este caso así lo demuestra con total claridad”, señaló Villa.

Investigación en curso: El incendio fue controlado sin víctimas humanas, pero se evalúan las causas del siniestro

Tras el arduo trabajo de los bomberos, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas. Las causas exactas del incendio aún están bajo investigación, mientras los equipos continúan evaluando la zona para evitar futuras emergencias.

