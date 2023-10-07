GP de Qatar: ¿A qué hora ver la carrera Sprint de Checo Pérez?

La Temporada 2023 de la Fórmula 1 está en su recta final y si todo marcha bien para Checo Pérez, se llevará el subcampeonato. En total quedan 9 carreras en las que los pilotos podrán sumar puntos para el Campeonato de Pilotos: 6 Grandes Premios y 3 carreras Sprint, las cuales solo duran un tercio de lo que una contienda normal lo hace.

A pesar de que el domingo Checo arrancará desde el lugar 13, aún podrá sumar varios puntos durante la Sprint de este sábado 7 de octubre. En este punto, cualquier punto puede hacer la diferencia para quedar detrás de Max Verstappen, quien este fin de semana asegurará el título mundial.

¿A qué hora puedo ver la Sprint de Qatar desde México?

La jornada comprende el shootout que definirá la grilla de partida de la Sprint, la cual se llevará a cabo horas después ese mismo día.

En el centro de México, la clasificación de esta mini carrera podrá ser disfrutada a las 07:00 de la mañana, mientras que la Sprint se celebrará a las 11:30 de la mañana.

¿Cuántos puntos se pueden ganar en una carrera Sprint?

En una carrera normal, los primeros 10 pilotos en cruzar la meta suman puntos, además que en estas posiciones pueden ganar uno extra por dar la vuelta más rápida. Por otro lado, en la Sprint, solo los primeros 8 pueden acumular puntos en este orden:

1° lugar: 8 puntos

2° lugar: 7 puntos

3° lugar: 6 puntos

4° lugar: 5 puntos

5° lugar: 4 puntos

6° lugar: 3 puntos

7° lugar: 2 puntos

8° lugar: 1 punto

La próxima carrera Sprint tendrá lugar el sábado 21 de octubre en el Circuito de Las Américas, Estados Unidos, posteriormente el 4 de noviembre en Sao Paulo, Brasil.

¿Quién podría quitarle el segundo lugar del Campeonato de Pilotos a Checo Pérez?

Cabe señalar que en este punto, el piloto que se encuentra más cerca de robarle la posición a Checo Pérez, es el británico Lewis Hamilton, el cual se encuentra a 33 puntos de diferencia.

Este viernes 6 de octubre, Hamilton quedó en el segundo lugar en la clasificación, por lo que iniciará el GP de Qatar detrás de Verstappen.