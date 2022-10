Alerta, tras muerte de halcón por gripe aviar AH5N1 en Edomex

Fue en la localidad de Mayorazgo en las inmediaciones de los municipios de Almoloya de Juárez y Lerma, en el Estado de México (Edomex) donde se notificó la muerte de un halcón a consecuencia del primer caso en territorio nacional de influenza o gripe aviar AH5N1 autoridades sanitarias habitantes se mantienen en alerta.

“Pues ahora sí estamos al pendiente para que no vaya a haber ese tipo de contagios, se puede decir, con los animales que tiene uno, domésticos en casa”, declaró Miguelina López, habitante de la zona.

Mientras que José Cruz, delegado comunitario indicó que se debe tener cuidado con los animales que se encuentran tirados para evitar contagios.

“Aquí pues tener cuidado nada más que no haya animales tirados pues para que no haya contagios sobre los demás animales... Más que nada estar alerta de si encuentran un ave muerta pues mejor si la encuentra uno mejor enterrarla a que si no, no sabemos si está enferma o algún contagio de eso murió", previno.

En el corredor de aves migratorias que se encuentra en las ciénegas del Río Lerma fue donde se detectó el primer caso de influenza o gripe aviar AH5N1 y a través de un comunicado el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó que se sospecha que el halcón se pudo haber infectado luego comer a un ejemplar de la especie zarapito ganga.

En esa región del Edomex ya se han tomado muestras en otras especies para descartar la presencia del virus.

¿Cuáles son los síntomas en humanos de la gripe aviar AH5N1?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los síntomas de influenza o gripe aviar AH5N1 en humanos son:

* Infección ocular

* Fatiga

* Dolor de cabeza

* Dificultad para respirar



* Fiebre superior a 38 grados centígrados

* Secreción nasal y neumonía en algunos casos

Se estima que cada año más de 100 especies de aves silvestres migratorias llegan a las ciénegas de Lerma, desde Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades sanitarias se encuentran en alerta ya que se ha informado que esta influenza aviar a afectado incluso ya a dos humanos en Reino Unido así como en Estados Unidos.

Senasica confirma brote e investiga

Hace unos días, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó en sus laboratorios el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, cepa del virus que ha provocado graves brotes en Europa, Estados Unidos y Canadá.

El aislamiento se realizó en un halcón gerifalte (Falco rusticolus) que se alimentaba de aves silvestres de caza en la cuenca del río Lerma, Edomex.

El organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que producto de las labores que se llevan a cabo a través del Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal (Dinesa), puesto en marcha en junio de 2022 para proteger la producción avícola nacional, se recibió el reporte e inmediatamente se realizaron las pruebas pertinentes con el fin de confirmar la causa del deceso del halcón.

Los técnicos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), de la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica, se encuentran en este momento tomando más muestras en la región, con el propósito de confirmar la presencia o ausencia del virus en otras aves silvestres.

La DGSA hizo hincapié en que en este momento no existen más casos sospechosos, no obstante, hace un exhorto a las unidades de producción avícola comercial y de traspatio a que eleven las medidas de bioseguridad en sus granjas, que cumplan todas las disposiciones del Dinesa y a que reporten inmediatamente cualquier anomalía que observen en sus animales.

El Dinesa es un mecanismo que pone en marcha todos los recursos del Gobierno de México para controlar y erradicar una plaga o enfermedad exótica de los animales.

El Acuerdo para activar el Dinesa, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de junio, señala que la coordinación del dispositivo está a cargo del Senasica, a través de la DGSA, con la participación de los Grupos Estatales de Emergencia de Sanidad Animal (GEESA), los gobiernos estatales y el sector productivo.

Están obligados a cumplir el acuerdo los propietarios, intermediarios, comercializadores y todas aquellas personas que realicen actividades relacionadas con la producción, industrialización, transporte y comercialización de aves, sus productos, subproductos y todos aquellos materiales e instrumentos relacionados con la avicultura.

Con el propósito de proteger la producción avícola nacional, el acuerdo establece mecanismos de control para la movilización de aves y otras medidas que deben tomarse para evitar la dispersión de la enfermedad por el territorio nacional.

Para reportar la sospecha de la presencia de una enfermedad o plaga exótica de los animales, el Senasica pone a disposición de la población el teléfono 800 751 2100; la aplicación Avise, disponible para sistemas iOS y Android. También pueden reportan en cualquier oficina de la Secretaría de Agricultura, Senasica o Coordinación de la CPA, ubicadas en todos los estados de la república.