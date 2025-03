"¡Amor, me quieren matar!": Grupo Doble Alcance en Tijuana es atacado a balazos; hay dos muertos

Integrantes del grupo Doble Alcance en Tijuana, Baja California, fueron víctimas de un ataque a balazos cuando se encontraban ofreciendo un espectáculo, dejando a Iván Ortega, el vocalista de la agrupación, gravemente herido, tras recibir al menos seis impactos de bala, en tanto, el acordeonista al parecer llamado Luis Salinas y un empleado del Staff perdieron la vida.

Los hechos ocurrieron cerca de la 1:30 de la madrugada del viernes en un domicilio particular en la parte baja de la colonia Río, al que llegaron tras ser contratados, al parecer, para una celebración privada, cuando se desató el ataque a balazos, sin embargo, el estado de salud de Iván Ortega es delicado.

¿Qué se sabe del ataque a balazos a grupo Doble Alcance en Tijuana?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con Briseida, esposa de Iván Ortega, comentó que su pareja ya estaba por terminar de cantar, pero le llamó por teléfono para decirle del ataque habían sufrido y que querían matarlo.

“Me marcó y me dijo '¡amor, amor, amor, ayúdame, me quieren matar, por favor, ayúdame!’, y yo no supe cómo reaccionar en el momento, me quedé en shock, le pregunté dónde estaba y me mandó la ubicación”, contó.

La mujer indicó no tener más detalles de quiénes pudieron haber disparado y cómo es que ocurrieron los hechos, por ejemplo, si los agresores iban de manera directa sobre su esposo y el grupo, o contra alguien más de los asistentes, pero “lamentablemente uno que tocaba el acordeón y un staff de ellos perdieron la vida”, dijo.

Estado de salud de vocalista de Doble Alcance es delicado, dice familia

El día de los hechos, Briseida se dirigió a la casa donde ocurrió la agresión, pero cuando estaba en camino, le indicaron que sería llevado al Hospital General de Tijuana, pero ahí no lo pudieron atender por falta de quirófanos, por lo que fue ingresado a la Cruz Roja.

Iván Ortega, de 19 años, se encuentra hospitalizado y su estado de salud es grave, de acuerdo con su esposa. Incluso, dijo, en este momento se necesitan de 10 donares de sangre y en la Cruz Roja les han pedido 200 mil pesos para cubrir los gastos médicos.

“Le pedimos a Dios que salga todo bien, le pegaron seis impactos de bala, lamentablemente creo que se va a quedar sin caminar y ahorita está perdiendo mucha sangre por los movimientos que está haciendo, pero no puede y está perdiendo mucha sangre. Ahorita nos están pidiendo 10 donadores de sangre, él no se encuentra bien y nos dijeron que es un 60-80 por ciento de que ya no va a poder caminar”, dijo.

Los gastos médicos por el momento, dijo, están siendo cubiertos con dinero que amigos les han dado, así como con rifas, ya que no cuentan con los recursos para pagar. Grupo Doble Alcance, explica Briseida, tocaba canciones románticas, corridos y “lo que le pedían y de todo”.

Por el momento, no han podido denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, pues la prioridad es que Iván Ortega se recupere porque, expresó, “la verdad sí está muy grave” y “ya si no puede caminar, es lo de menos, pero que me lo saquen vivo”, expresó llorando.