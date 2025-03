Fernanda fue atacada con ácido por otra mujer en su puesto de postres en Tijuana; “mi hija presenció todo”

Una mujer en Tijuana, Baja California, quien dijo llamarse Fernanda Sánchez, denunció en redes sociales que fue víctima de un ataque con lo que al parecer fue ácido, por parte de otra mujer cuando se encontraba en su trabajo donde vende postres.

Los hechos fueron dados conocer recientemente, aunque la agresión ocurrió, comenta ella, el lunes 3 de marzo pasado, cuando se encontraba por terminar su jornada y cerrar el camión que usa para vender.

Agresora ya había a buscar a Fernanda antes

En ese momento con ella se encontraba con sus empleados y su hija, una menor de 5 años de edad, cuando una mujer a quien no conoce se acercó para pedirle información sobre una vacante de empleo en su negocio. Fernanda contó que, sin dudarlo, le dio información a esta persona, de quien, dijo, ya había acudido antes a preguntar por ella.

Sin embargo, cuando estaba dándole la información, la mujer destapó un bote y le arrojó un líquido, el cual le ha hecho pensar a la víctima que se trata de algún tipo de ácido, sin que hasta el momento se conozca qué sustancia es.

“Me lo arroja en mi rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar. En cuestiones de segundos me empezó a quemar la cara, creemos que lo que me arrojó fue un ácido, pero aún no sabemos qué tipo de ácido”, relató.

Ataque afectó visibilidad de ojo de Fernanda

Fernanda dice que el líquido que le arrojó la mujer ocasionó quemaduras en su boca, nariz, oído y su ojo derecho, que fue el más afectado “perdiendo gran visibilidad”, contó.

“Esto pone en riesgo a mi familia, a mi hija, que como les digo, se encontraba ahí y presenció todo. Pone en riesgo a las personas que trabajan conmigo y puso en riesgo mi salud, mi vida (...) esta vez fue mi ojo, pero tengo miedo por la seguridad de mi familia, tengo miedo por mí y quiero que mi voz sea escuchada no solo aquí en Tijuana, quiero que mi voz sea escuchada en el país”, expresó.

La mujer pidió que su caso sea escuchado y que las autoridades den con la persona responsable. En tanto, sin dar más detalles, añadió que en lo que va del año ha sufrido dos agresiones, aunque se reservó a comentar más.

“En enero recibí agresión física de una persona, tampoco salí a tocar el tema aquí en redes por no generar morbo, hice todo legal, pero este lunes una persona desconocida para mí, atentó contra mi vida vaciándome ácido, quemando mi ojo, mi boca, nariz y oído por dentro”, publicó en un video en redes sociales.