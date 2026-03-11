Alerta, viajeros: Guardia Nacional arranca operativos en el AICM contra taxis por aplicación

Nuevo golpe contra los taxis por aplicación, a escasos meses del Mundial 2026: el Grupo Aeroportuario Marina anunció que, a partir de este jueves 12 de marzo de 2026, la Guardia Nacional encabezará operativos especiales en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según informaron en un comunicado, el objetivo es inhibir la operación de servicios de transporte irregulares, luego de una reunión de trabajo con las 11 agrupaciones de taxi que prestan el servicio y pagan al AICM los permisos para operar, donde se reiteró que las plataformas digitales no tienen autorización para cargar pasajeros dentro de la zona federal.

#AICMinforma



En el marco de las coordinaciones interinstitucionales realizadas por Grupo Aeroportuario Marina, con el objeto de reforzar las acciones llevadas a cabo en el AICM a fin de inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) March 11, 2026

Nuevas reglas en el AICM para los taxis y aplicaciones

El despliegue de la Guardia Nacional es solo una de las piezas del plan previsto rumbo al Mundial 2026 en el AICM. Durante las sesiones de trabajo institucionales, se presentaron disposiciones que cambiarán la dinámica de movilidad en ambas terminales:



Seguridad en zona federal: Vigilancia estricta por parte de la Guardia Nacional para evitar servicios de taxis por aplicación.

Vigilancia estricta por parte de la Guardia Nacional para evitar servicios de taxis por aplicación. Reubicación en Terminal 2: La "bolsa de taxis" oficial de la Terminal 2 será movida debido a la construcción de un nuevo estacionamiento en la zona.

La "bolsa de taxis" oficial de la Terminal 2 será movida debido a la construcción de un nuevo estacionamiento en la zona. Modernización de ventas: Se instalarán nuevos módulos de punto de venta como parte de la remodelación estética del AICM.

Se instalarán nuevos módulos de punto de venta como parte de la remodelación estética del AICM. Ajustes aduaneros: Los puntos de venta en el área estéril de llegadas internacionales serán reubicados para cumplir estrictamente con la normativa aduanera vigente.

Guía de supervivencia: ¿Dónde tomar tu transporte de aplicación?

Puntos de abordaje de transporte de personas por aplicaciones, en las dos terminales. #AICM pic.twitter.com/vzwnN8iiLl — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 13, 2024

Desde 2024, el AICM delimitó áreas específicas para que los usuarios puedan abordar vehículos de plataformas, las cuales se encuentran fuera de los límites de la zona federal.

Si planeas solicitar un viaje digital, estos son los puntos oficiales donde deberás caminar para evitar contratiempos:



Ubicación Punto de Abordaje Oficial Referencia para el Usuario Terminal 1 Sobre Circuito Interior En las inmediaciones de la estación Terminal Aérea (Línea 5 del Metro CDMX). Terminal 2 Sobre Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana Deberás caminar hasta la bahía de ascenso instalada varios metros fuera de la terminal.

El AICM asegura que estas adecuaciones buscan generar instalaciones dignas y mejorar la movilidad, siempre cuidando que no se afecten los servicios autorizados que ya operan bajo contrato; sin embargo, a lo largo de este miércoles se han registrado diversas manifestaciones por parte de los taxistas autorizados, exigiendo se respeten estas demandas.

