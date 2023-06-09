México y Guatemala celebran 175 años de relaciones diplomáticas

Con un encuentro de futbol, el 7 de junio de 2023, las selecciones mayores de fútbol de México y Guatemala sostuvieron un partido amistoso en el estadio El Kraken, en Mazatlán, Sinaloa, encuentro que coincide con el 175 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala.

Dentro de este marco, resalta que la sólida relación de amistad y cooperación entre ambos países no sólo se da en rubros como el político, económico o cultural, sino también en el deportivo. Los lazos en este ámbito se remontan al juego de pelota maya, Pitz, el cual se practica desde hace siglos en los dos territorios. La relación futbolística México-Guatemala es también fundacional, pues este año se cumplirán 100 años del primer encuentro entre sus respectivas selecciones nacionales en la Ciudad de México, un 9 de diciembre de 1923.

México y Guatemala están unidos por fuertes lazos históricos y culturales, mantienen una sólida relación de amistad y cooperación como vecinos fronterizos, y comparten raíces sociales, producto de la dinámica transfronteriza que diariamente se lleva a cabo entre sus respectivas comunidades.

Previo al partido se llevó a cabo acto protocolario

Por todo ello, previo al partido de fútbol se llevó a cabo un acto protocolario en el que el embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas, hizo entrega de un distintivo al director de Alianzas Estratégicas de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut), Enrique Nieto, en agradecimiento por las facilidades otorgadas, así como por el papel determinante de esta Federación en las buenas relaciones diplomáticas y deportivas entre ambas naciones.

Asimismo, el director general para Centroamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Imanol Belasteguigoitia, entregó al secretario general adjunto de la Federación Guatemalteca de Fútbol, Max Solórzano, una estatuilla en conmemoración del 175 aniversario de relaciones diplomáticas de los dos países.

Por su parte, el coordinador ejecutivo del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la SRE, Erik del Ángel Landeros, y Enrique Nieto de Femexfut, brindaron unos breves mensajes en los que resaltaron el papel del deporte en el desarrollo de la diplomacia y las buenas relaciones que han servido para el hermanamiento de México y Guatemala.

En el acto también estuvieron presentes el cónsul de México en Tecún Umán, Guatemala, José Luis Alvarado Valenzuela, y el cónsul honorario de Guatemala en La Paz, Baja California Sur, Daniel Ruíz Isais.