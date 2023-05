¡México jugará en Mazatlán! La Selección anuncia amistoso contra Guatemala previo a la Copa Oro

¡Se confirmó la noticia! La Selección Mexicana visitará la ciudad de Mazatlán por primera vez y lo hará para disputar un partido de preparación contra el combinado de Guatemala este mismo verano de 2023, como parte de los compromisos previos a que el cuadro de Diego Cocca tendrá antes de viajar a Estados Unidos para disputar la Liga de Naciones y la Copa Oro de Concacaf.

Antes de que se hiciera oficial el anuncio, fue Ricardo B. Salinas Pliego quien preparó a los habitantes de la ciudad sinaloense de un anuncio relacionado con el combinado azteca.

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; sé que han sido una afición grandiosa con el Mazatlán FC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA… y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda en las redes sociales)", escribió el fundador de Grupo Salinas.

Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el @MazatlanFC, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA… y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa (que me imagino que ya anda… pic.twitter.com/flbKiLCb8B — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 24, 2023

¿Cuándo será el partido de México en Mazatlán?

Posteriormente vino el anuncio oficial por parte de la Selección Nacional de México, quienes confirmaron que el partido de México vs. Guatemala será el próximo miércoles 7 de junio a las 19:00 horas, en tiempo local, y será tres días después de que inicie la concentración de la Selección Nacional para los compromisos del verano.

Cabe recordar que el conjunto dirigido por Diego Cocca tiene la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf programada para el 15 de junio. Será contra Estados Unidos y significará una pequeña revancha para México por el título que arrebataron los norteamericanos en el 2021.

De igual forma, el partido vs. Guatemala en Mazatlán no será el único amistoso que tendrá México, pues el 10 de junio ya está calendarizado otro juego contra Camerún como preparación a los dos torneos del verano.

👀 ¡Incondicionales de Mazatlán! 💚



Estaremos en su Ciudad para enfrentar a 🇬🇹 en partido de preparación.



¿A quién veremos en el 🏟 Kraken? 👀

👉🏼 https://t.co/MRQtUiwyia #LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/ytxBMd4Wql — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 25, 2023

¿Cuándo empieza la Copa Oro 2023?

Por si fuera poco, el verano también tiene programada la Copa Oro para ese mismo mes, pues la actividad de México en el Grupo B iniciará el 25 de junio contra Honduras. Después se medirá contra Haití (29 de junio) y contra Qatar (2 de julio), lo que implica un periodo de intensa actividad y la disputa de dos trofeos en menos de 30 días para la Selección.

La Selección de México jugará en Mazatlán por primera vez

Toda la fiesta de la Selección Mexicana en el verano comenzará en Mazatlán, Sinaloa. Una de las sedes del futbol mexicano y que en 2020 inauguró el “Kraken” para los partidos de local del equipo que lleva el mismo nombre de la ciudad, por lo que se trata de uno de los nuevos inmuebles que tiene la Liga MX.

Se espera que para este compromiso estén disponibles todos los jugadores seleccionados por Cocca que militan en el futbol mexicano, además de los “europeos” que ya hayan sido liberados por sus clubes tras culminar la temporada.