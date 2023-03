Cambian ilustración de la Guelaguetza 2023, acusan plagio

24 horas después de darse a conocer la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, la Secretaria de Turismo de Oaxaca informó que el jurado calificador decidió cambiar su veredicto y elegirá una nueva ilustración para la máxima fiesta de las y los oaxaqueños.

“Hubo alguna situación ya que señalaron la fotografía pues fue una inspiración para la obra que seleccionó el jurado por lo tanto el día de ayer nos reunimos con el jurado y se determinó que en las próximas horas darán a conocer la imagen después de estas 75 obras eligieron en una final a 10 obras las cuales ahí se estará dando a conocer de estas cuál será la imagen oficial de la Guelaguetza,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, Saymi Pineda Velasco, Secretaria de Turismo de Oaxaca.

La dependencia estatal señaló que esta decisión fue tomada en cuenta en relación con una fotografía que registra elementos similares a la imagen presentada, misma que no era conocida por el jurado calificador.

Cabe señalar, la obra: “bordados de tradición e identidad” del oaxaqueño Luis Fernando Ramírez García, la cual había ganado el certamen no fue bien vista por usuarios en redes sociales, quienes reprobaron la elección de la imagen en la que resalta el baile de la flor de piña de la región de la Cuenca del Papaloapan

Los ciudadanos como Omar opinaron al respecto: “siento que no refleja como los colores de la Guelaguetza como esa variedad que habían tenido las imágenes incluso en años anteriores y que haya sido un plagio se me hace un poquito pues ofensivo para la Guelaguetza.”

También Marilú comentó: “pues no me gustó no es nada en contra del artista y su arte, cada quien expresa sus sentimientos como quiere.”

Después de que se lanzara la convocatoria para elegir la imagen que representará la máxima fiesta de los oaxaqueños en julio del 2023, la Guelaguetza, autoridades del estado decidieron quitarle el gane a la obra “bordados de tradición e identidad” de Luis Fernando Ramírez García, esto luego de que en redes sociales se diera a conocer la fotografía de David Huerta, imagen que tiene mucho parecido con la ilustración de Ramírez.

Cuando dentro de la convocatoria para elegir a la imagen de la Guelaguetza 2023 estaba como requisito que fueran imágenes originales e inéditas