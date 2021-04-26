Guernica de Picasso, símbolos hechos de chocolate

En País Vasco, 40 artesanos del chocolate se reunieron para crear la obra conocida a nivel mundial como el Guernica de Picasso, esta réplica mide tres metros y medio de altura por ocho metros de ancho.

Dividieron la obra en 14 pedazos y en cada uno usaron chocolates de diferentes colores, después los unieron para formar una réplica del tamaño original.

Picasso’s Guernica made with chocolate, ahead of the 85th anniversary of the bombing of the town, in Lezo, Spain, April 20, 2021. Picture taken April 20, 2021. REUTERS/Vincent West|VINCENT WEST/REUTERS

De acuerdo con el chef pastelero, Ismael Sayalero en media toneleda de chocolate "decidimos que se reflejara todo el Guernica y aseguró que "ha quedado bastante bien y se ve reflejado", en la réplica.

Iñigo Sarobe, otro de los chefs pasteleros que participaron, agregó que esta obra y hacer su réplica es "grande por todo, por la obra que es, por las caractéristicas que tiene el cuadro es algo grande, que no pensamos iba a tener gran repercusión,".

La obra de chocolate será parte de una exhibición itinerante, la cual además de mostrarse en Guernica, visitará las ciudades de Navarra, Madrid, también viajará a París, Francia.

Cooks from Euskal Gozogileak (Basque confectioners) create a full-sized reproduction of Picasso’s Guernica made with chocolate, ahead of the 85th anniversary of the bombing of the town, in Lezo, Spain, April 20, 2021. Picture taken April 20, 2021. REUTERS/Vincent West|VINCENT WEST/REUTERS

¿Qué pasó en Guernica el 26 de abril de 1937?

Guernica está en España, en ese año era un poblado con 5 mil habitantes, se ubica en Vizcaya, municipio que forma parte de la comunidad autónoma del País Vasco.

El 26 de abril de 1937, a través de la Operación Rügen, Guernica fue bombardeado por aviones alemanes e italianos que apoyaban a las fuerzas del dictador Francisco Franco, un acto que sucedió durante la Guerra Civil Española.

Durante más de 3 horas, atacaron a la población civil con más de 30 toneladas de bombas, una masacre que dejó más de mil 600 muertos, casi 900 heridos.

Además el 85% de los edificios fueron destruidos o resultaron dañados.

Mientras los sobrevivientes tuvieron que callar sobre este crimen cometido contra ellos durante casi 40 años, ya que la dictadura de Franco apenas comenzaba.

Una inspiración para Pablo Picasso

El pintor español, Pablo Picasso, quien en este tiempo vivía en Francia, tenía una obra pendiente, encargo del Gobierno de la Segunda República Española, para ser exhibida en el pabellón español de París.

Fueron los bombardeos sobre Guernica, lo que inspiraron al artista cubista para que creara una de las obras más importantes del arte del siglo XX.

Guernica es un lienzo de lino y yute que mide casi 8 metros de largo por 3 metros y medio de ancho, que lleva el nombre de la ciudad que fue destruida por los bombardeos en 1937.

Una obra que no tiene referencia alguna del ataque, ni de la Guerra Civil Española, pero que esta llena de simbolismos, y en donde Picasso solo utilizó los colores: blanco, negro y variedad de grises. Pero que representa los horrores de la guerra.

Te puede interesar:

Tormenta de arena afecta la región autónoma de Mongolia Interior

La representante de la asociación Euskal Gozogileak, Lorena Gómez asegura que "El Guernica es una obra de arte conocida a nivel universal que engloba un fondo en el que está esa parte de sufrimiento. Esa parte de paz. Hay un mensaje de esperanza".

En la actualidad, Guernica se exhibe en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, España.

