¡Escuela sin salones! Entre alacranes, niños toman clases en Guerrero

Al aire libre, sentados en piedras, bajo la sombra de los árboles , con el riesgo de que en cualquier momento encuentren alacranes o cualquier otro insecto propio de la montaña, sin un solo salón de clases, ni pizarrones y mucho menos televisiones es como se estudia en Ayahualtempa, en Guerrero.

Alumnos se sientan en piedras en “escuela” de Guerrero

Los maestros trabajan contra el rezago educativo en las diversas materias que se imparten en la institución.



Son un total de 60 alumnos de la Telesecundaria Independencia de México, que en 2022 iniciaron el ciclo escolar con lo que se pudo y la naturaleza es lo único que tienen.

Marilú Basilio, una de las profesoras relata las desavenencias a las que se tienen que enfrentar los niños y los maestros de esta escuela.

“Aquí diario estamos trabajando con frío, estamos trabajando con sol, estamos trabajando con lo que son insectos, ha habido ocasiones que a los niños les salen alacranes, ha habido a veces que a nosotros como maestros nos pican los animales y tenemos que recurrir a la casa de salud”, relata la joven profesores.

Los niños formaron equipos para compartir los libros de texto y juntos puedan aprender.

¿Cómo se distribuyen los espacios sin aulas?

A casi medio ciclo escolar solo tienen el predio pero faltan los salones.

Sergio Valle Cortés, director de la escuela Telesecundaria explica la distribución de los grupos en el predio que les acoge para tomar clases a la intemperie.

“Ahorita está dividido: En esta parte el primer año a, el segundo año a en el arbolito que está al fondo y el tercer año grupo a que está prácticamente es donde está la sombra, buscamos siempre los lugares donde nos da la sombra, porque no queremos exponer a los jóvenes que se vayan a enfermar más adelante”, dice el director.

Los padres de familia, consideran injusto que sus hijos reciban clases en esas condiciones, uno de los padres de familia lo expone de la siguiente forma:

“Los alumnos ya los ve ahorita, están en las piedras, sin salón pero no, no hay respuesta de ellos, entonces si me parece injusto que los niños estén viviendo este tipo de situación”, se queja Antonino Toribio, un padre de familia.

Al respecto, las autoridades educativas de la entidad mencionaron que darán seguimiento a las necesidades de la Telesecundaria Independencia de México, ubicada en esta comunidad perteneciente al municipio de José Joaquín de Herrera.