Guns N’ Roses demanda a una tienda por vender armas y rosas en EU

En medio de la polémica que vive Guns N’ Roses, la banda estadounidense que se ha vuelto viral no solo por el éxito de sus canciones, sino por todo su accionar fuera del escenario, ahora están protagonizando otro capítulo polémico, pues trascendió la noticia de que han emprendido una demanda en contra de una tienda que vende, nada más y nada menos, que armas y rosas en su establecimiento, tal como su nombre indica.

Texas Guns And Roses es el nombre de la tienda que la banda demandó por el uso de su nombre, un pleito que tiene su origen desde algunos años atrás, pero que ahora ya escaló ante la máxima autoridad estadounidense, bajo el argumento de que “puede causar confusión” y resultaría “dañino por la naturaleza del establecimiento”.

La razón es porque la tienda tiene su mercado principal en la venta legal de armas en Houston, Texas; pero que de forma irónica y para hacer coincidir con su nombre, también tienen un espacio dedicado a la venta de flores, particularmente de rosas. De esta forma cobra sentido el nombre de su tienda “Texas Guns And Roses”, cuya traducción literal es "Armas y Rosas de Texas".

Guns N’ Roses demandó a tienda que vende armas y rosas en Texas|Instagram/@gunsnroses

La banda liderada por Axl Rose afirma que esta situación es “particularmente perjudicial debido a la naturaleza del negocio del demandado”, pues además de que comercian armas a la población, “el demandado defiende opiniones políticas relacionadas con la regulación y el control de las armas de fuego”, un tema que consideran polariza a muchos consumidores de Estados Unidos y del que no quieren formar parte.

Fue en el 2019 cuando Guns N’ Roses tuvo su primer cruce con esta tienda, la cual ya estaba registrada ante la ley, pero que aún así solicitó una “carta de cese y desistimiento” que no recibió respuesta, además de pedir a la Oficina de Patentes y Comercio de EE. UU. que cancele la marca.

Guns N’ Roses en medio de la polémica por golpear a fan con micrófono

Por si fuera poco, horas antes de que se diera a conocer la demanda de la banda, el equipo también conformado por Slash, Izzi Stradlin y Duff McKagan se metió en el ojo del huracán por golpear a una fan australiana con un micrófono, en su ya acostumbrada tradición de lanzarlo al finalizar un concierto.

Axl Rose, de Guns N’ Roses, golpeó a fan australiana con micrófono|Twitter/@VanDoHalen

Fue el vocalista, Axl Rose, quien durante una presentación en Australia lanzó su micrófono a los fans e impactó con Rebecca Howe, una fan que tuvo la mala suerte de recibir el impacto directo en el rostro.

“Si es cierto, obviamente, no queremos que nadie salga lastimado o que de alguna manera lastime a alguien en ninguno de nuestros shows o en ningún lugar” escribió el vocalista en su cuenta de Twitter, donde adelantó que ya no realizará el lanzamiento y lamentó que la noticia tomara un giro negativo.

